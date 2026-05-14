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    習近平嗆美處理「台灣議題」 學者揭不尋常訊號：美方反應竟「全消音」

    2026/05/14 16:42 記者陳昀／台北報導
    川普與習近平在天壇主體建築祈年殿前廣場合影。（路透）

    川普與習近平在天壇主體建築祈年殿前廣場合影。（路透）

    美國總統川普與中國國家主席習近平今天在北京會面，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，「川習會」等不到會後發言，中國官媒宣稱中方提及「台灣議題」，卻對美方反應隻字未提，代表美方的反應「中國官媒不能寫」，由此可推論，這次的裡子可能談得非常差，什麼共識都沒有談出來。

    葉耀元今天在「川習會」後發表幾點觀察。首先，中國給的排場很高，幫川普做足面子，川普在開場致詞也一直給習近平戴高帽，不過，面子做足了不代表裡子就談好了，這次的裡子可能談得非常差。

    葉耀元進一步說，一般這種高峰會，雙邊外交人員在會前會將所有討論議題談出一個結果，會面後也有「會後發言」說明結論，但目前什麼都沒有，這是個不尋常的訊號，代表雙方談了老半天都沒有共識，所以無法做結尾發言。

    葉耀元認為，這其實也是川普預期到的結果，或是他想做的事情，因為他認為作為一個成功的商人，沒人比他更會談判，他帶著一票美國科技業領袖見習近平，想傳遞的訊號是：想跟他們做生意就要跟我當朋友，維護美國的國家利益。

    葉耀元說，美國的國家利益就是中國想要破壞的東西，不管是第一島鏈的安全、美國的霸權、以及美國的科技領先，所以可想而知，談了老半天一定什麼結果都談不出來，更不提國務卿盧比奧這樣的「反共第一線工作者」還會拉主key，中國就算給川普排場做滿，也是得不到什麼好處。

    針對中國官媒宣稱，中國直接向美方反應「如果沒有好好處理台灣議題，兩國可能會起衝突」。葉耀元說，有趣的是，中國官媒完全沒提美方的反應，代表美方的反應「中國官媒不能寫」，美方大概跟過去一樣，重申台海以及第一島鏈的安全是美國的國家利益，然後不說明美國會做什麼或不會做什麼，但這都不是中方想聽到的話。

    葉耀元總結說，他給這次「川習會」下一個簡單的評語就是「開高走低」，看起來好像很多東西可以談，但如果懂國際政治，了解美國跟中國處於霸權競爭的狀態，就知道美中關係是不會發生任何質變的，如同冷戰中的美國與蘇聯，只有在蘇聯瓦解之後關係才改變。

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