「玉山青年學者」國際名號已打響 4年聘73位才俊留台

教育部4年前推出「玉山學者」計畫，也同步啟動「玉山青年學者」方案，延攬多位各國學者與青年才俊來台，各校都期盼計畫能持續。圖為台灣大學。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2021/11/08 00:34

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4年聘57玉山學者多短期駐台 大學盼配套長期留人

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部4年前執行「玉山學者」計畫，也同步啟動「玉山青年學者」方案，已招聘73位各國才俊來台，大學認為，該方案幫青年學者加年薪最高150萬元，有助縮短高教國際競爭差距，已打響名號，但計畫1期5年漸到期，盼配套延續鼓勵英才，使其轉成台灣學術中流砥柱。

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清華大學研發長曾繁根表示，110年玉山青年學者申請13人、通過4人，通過率3成多，可惜部分傑出者未入選，認為此計畫對青年學者算有吸引力，而青年學者在原先工作單位發展就不錯，願意來台也是鳳毛麟角，政府可思考用制度吸引青年團隊來台。

陽明交通大學研發長蔡金吾表示，110年玉山青年學者申請12人、通過4人，與往年數據差不多，校方尋才通常會找有規劃回台者，該計畫讓台灣有更多薪資誘因，不要讓其跑到日本甚至中國，再加上科技部有其他愛因斯坦、哥倫布計畫等，玉山青年學者也多同時申請，經費加總後，有助其留台研發，但預估青年學者需長期耕耘，通常3、5年內還看不到成果，但留台久了可自力更生、轉為學術中生代而具有產學研生產力，另希望玉山相關計畫提供審查意見，才可調整未來尋才角度。

成功大學研發長林財富說，110年玉山青年學者申請7人、通過2人，目前校內有9名青年學者，表現皆優秀，除本身科研發展、建構團隊，也與校內多方合作，認為教育部此舉已打響台灣知名度跟品牌，讓大學對外延攬青年才俊時有資源可談，若可提供青年學者在配偶、子女方面的安置協助，誘因更大。

台灣大學研發長李百祺表示，110年玉山青年學者申請16人、通過12人，通過率達7成5，主要是近2年學院積極尋找新人，而青年學者的薪資吸引力算足夠，但發現玉山青年學者本國籍的比例高，優先建議玉山計畫一定要持續做下去，另該計畫執行至今第4年已有首屆通過學者將陸續到期，應思考其他補助或配套持續鼓勵青年學者。

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教育部玉山青年學者4年來已聘73人，但1期5年將到期，大學盼更多配套補助或延長聘期留才，認為玉山青年已在海外打響名號有助攬才競爭，圖為英國學者Andrew Cooper獲聘來台，發揮天文星系考古專長。（資料照）

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