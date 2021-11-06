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    賞銀色花浪囉！草嶺古道芒花季登場 送進擊版「振興劵」

    東北角風管處舉辦草嶺古道芒花季，民眾上山欣賞長白色的芒花。（東北角風管處提供）

    東北角風管處舉辦草嶺古道芒花季，民眾上山欣賞長白色的芒花。（東北角風管處提供）

    2021/11/06 20:04

    〔記者盧賢秀／新北報導〕觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦的「草嶺古道芒花季」今天登場，吸引大批遊客上山欣賞銀色花浪。今年除了攝影比賽、拓印虎字碑，還發放限量「振興券」，可以在東北角16家商店消費，滿300元折抵100元優惠。

    東北角管理處長馬惠達說，「草嶺古道芒花季」從11月6日至28日，今年邁入第20年，已成為東北角觀光品牌。

    今天在宜蘭頭城「大里遊客中心」、新北貢寮「遠望坑親水公園」兩處起點，湧入大量遊客上山賞芒，這也是疫情趨緩以來，東北角海岸沿線遊客單日最多人數，到下午3點為止，至少約有8000人次參加。

    為了提升觀光產業經濟收益，東北角風管處規劃了進擊版「振興劵」，民眾只要在芒花季活動期間到「東北角之友」臉書粉絲專頁按讚，並上傳相關照片、分享活動訊息，就可獲得限量「振興劵」（福隆、大里遊客中心領取），可以在東北角16家商店消費，滿300元就折抵100元。

    今年活動包括攝影比賽，第一名獎獎金3萬元；還有「大里天公廟平安粥」，每逢週六、日在有老師帶領拓印虎字碑，復刻古道回憶，相關資訊請上「2021草嶺古道芒花季」官網「東北角之友」臉書粉絲專頁查詢。

    在大里遊客中心民眾可以拓印虎字碑。（東北角風管處提供）

    在大里遊客中心民眾可以拓印虎字碑。（東北角風管處提供）

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