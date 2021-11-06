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    南投NQZ機車號牌網路競標 7777「鐵支」最高價

    普通重型機車號牌網路競標，因沒有8888的鐵支號牌，NQZ-7777躍居此次最高價決標號牌。（南投監理站提供）

    普通重型機車號牌網路競標，因沒有8888的鐵支號牌，NQZ-7777躍居此次最高價決標號牌。（南投監理站提供）

    2021/11/06 08:56

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中區監理所南投監理站辦理普通重型機車「英文代碼NQZ-0001~NQZ-8000」網路招標，競標作業已經結束，從本次競標的情況，除再次證明機車族真的比較不重視吉利號牌，且此次少了一向最受歡迎的「8888」，因此6面鐵支號牌中，有兩面無人標，而「NQZ-7777」則躍居本次最高價鐵支牌，底價3000元，有3次出價，最後以5000元成交。

    普通重型機車（非電能）「NQZ-0001~NQZ-8000」號牌網路招標，共有第1、2、3級計5103面號牌開放競標，3日已截止。而此次競標的號牌，最受矚目的還是4號相同的鐵支號牌，但因只有6面，少了熱門的「8888」、「9999」，競標情況似乎也不是很熱絡。「2222」、「3333」乏人問津，「1111」、「5555」、「6666」則都以底價3000元標出，且只有出價1次。

    此次最高價的的鐵支號牌是「NQZ-7777」，共有3次出價，最後以5000元決標，與近幾年相比，已經算是不錯的行情，但與去年機車號牌高價王「NKB-8888」的1萬3000元相比，身價還是差了一截，當然更不能跟汽車鐵支牌身價相比，像今年7月創下南投監理站近3年來最高標售總金額的「BMB-0001~9999」號牌競標，「BMB-8888」即以30萬元被標走，也是近3年來「8888」的最高價，即使是「BMB-7777」都有14萬9000元的身價。

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