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    板橋監理站11/10起競標車牌 「步步高升、精彩一生」2千起跳

    板橋監理站等待標售的吉利車牌。（板橋監理站提供）

    板橋監理站等待標售的吉利車牌。（板橋監理站提供）

    2021/11/02 16:42

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋監理站10日上午8點起至12日中午，標售普通及大型重機的吉利車牌，其中包括傳統熱門號牌如1111、6666、7777、8888及5678、6789（步步高升），還有諧音「0857（恁爸有錢）」、「3388（精彩一生）」、「5168（我一路發）」等趣味諧音號碼，有興趣的民眾可以來競標一塊好牌，虎年行大運。

    板橋監理站表示，本次競標牌照號碼為普通重型機車代碼NJT、NJU-0001~9999、大型重型機車代碼LAR-2001~3500；普通重型機車代碼NJR、NJS及電動普通重型機車代碼EQD辦理第2次競標號牌，競標時間自10日（下週三）上午8點起至12日（下週五）中午12點止。

    號牌級別及底價起標金額，分為普通（電動普通）重型機車第1級牌照號碼（4碼數字全相同者）底價3千元，例如8888；第2級牌照號碼（兩對相同、後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價2千元，例如8899、6789等；第3級牌照號碼（第1、2級牌照號碼以外之號碼）底價為2千元。

    大型重型機車第1級牌照號碼（四碼數字全相同者）底價6千元；大型重型機車第2級牌照號碼（兩對相同、後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價3千元；第3級牌照號碼（第1、2級牌照號碼以外之號碼）底價為3千元。

    有意競標者，請先至戶政機關申請自然人憑證，再上監理服務網登錄成為會員後登記競標車輛，即可參與競標號牌，關於投標須知及相關作業規定，請至監理服務網之號牌標售網頁瀏覽（選號標牌/號牌標售/標牌說明文件）。

    板橋監理站將標售的吉利車牌，包括8888、6666等數字。（板橋監理站提供）

    板橋監理站將標售的吉利車牌，包括8888、6666等數字。（板橋監理站提供）

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