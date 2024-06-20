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南機場整宅公辦都更 首例招商成功

台北市南機場整宅單元三公辦都市更新公開徵求出資者招商成功，評選出將捷股份有限公司為最優申請人。（台北市住都中心提供）

台北市南機場整宅單元三公辦都市更新公開徵求出資者招商成功，評選出將捷股份有限公司為最優申請人。（台北市住都中心提供）

2024/06/20 12:49

〔記者何玉華／台北報導〕台北市南機場整宅單元三公辦都市更新公開徵求出資者招商成功，評選出將捷股份有限公司為最優申請人，是南機場整宅地區第一個招商成功的單元。預計興建RC構造的地上14層、地下4層建築物，延續原有建築舊有紅磚元素，保有原基地的懷舊感，投資金額約32億元，更新後約可興建樓地板達9000坪以上，總銷售金額約70億元。

已有50年歷史的南機場整宅多達2100多戶，每戶室內面積約8至12坪，且各戶所有權持分細碎，出租情況眾多，相當數量住戶不易聯繫或是失聯，加上考量對承租戶及弱勢族群的照顧，公辦都更推動不易；市府自2015年設立駐地工作站，舉辦超過300場以上的說明會。

擔任實施者的台北市住宅及都市更新中心指出，這次「台北市中正區永昌段四小段644地號等8筆土地公辦都市更新案」，招商基地為南機場第一期整宅地區的第2、3棟，面積約3898平方公尺，總戶數約160戶；住戶於2022年6月參與選配，選配率達92%，2022年8月申請事業及權利變換計畫報核，於2023年底公告招商，今年6月19日完成出資者綜合評選作業，是南機場整宅地區第一個招商成功的單元。

將捷規劃興建RC構造的地上14層、地下4層建築物，延續原有建築舊有紅磚元素，保有原基地的懷舊感，景觀利用綠地、座椅、鋪面錯落交織，產生多元空間；地面層規劃店鋪空間，滿足社區周邊生活機能需求；全案預計投資金額約32億元，更新後約可興建樓地板達9000坪以上，總銷售金額約70億元。

住都中心指出，南機場單元三招商成功是對公辦都更政策跟公開徵求出資者機制的肯定，前期先溝通整合建立住戶共識，再引進民間專業技術與投資，優化更新後建築規劃及財務。目前住都中欣擔任實施者共21案，成功招商13案，包含已完工3案、興建中及取得建照4案。

已有50年歷史的南機場整宅推動公辦都更，首例招商成功，圖為現況。（台北市住都中心提供）

已有50年歷史的南機場整宅推動公辦都更，首例招商成功，圖為現況。（台北市住都中心提供）

台北市南機場整宅單元三公辦都更，評選出將捷股份有限公司為最優申請人，預計興建RC構造的地上14層、地下4層建築物，延續原有建築舊有紅磚元素，保有原基地的懷舊感。（模擬圖，台北市住都中心提供）

台北市南機場整宅單元三公辦都更，評選出將捷股份有限公司為最優申請人，預計興建RC構造的地上14層、地下4層建築物，延續原有建築舊有紅磚元素，保有原基地的懷舊感。（模擬圖，台北市住都中心提供）

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