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南市北區大和活動中心啟用 公園設特色童遊戲場年底完成

南北區大和社區活動中心啟用，1樓為社區居民活動空間，2樓為長照中心，3樓為親子悠遊館。（圖由南市府提供）

南北區大和社區活動中心啟用，1樓為社區居民活動空間，2樓為長照中心，3樓為親子悠遊館。（圖由南市府提供）

2024/06/20 12:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市北區第一座兼顧社區居民、銀髮長者及兒童福利需求的多功能活動中心—「大和社區活動中心」今天啟用，二樓為長照中心，三樓為親子悠遊館，以滿足北區民眾的親子休閒及社區活動需求。另外，大和公園則設置特色童遊戲場，預計今年底前完成。

市長黃偉哲今天偕同民政局長姜淋煌、社會局長盧禹璁、北區區長潘寶淑，立委陳亭妃及議員許至椿、陳怡珍、蔡宗豪、沈震東、周嘉韋與北區各里長代表、在地鄉親齊聚共慶，大和里里長陳美惠也提供湯圓及茶點，一同分享「入新厝」的喜悅。

市府表示，大和社區活動中心共斥資7千多萬元興建，其中由衛福部補助2280萬及市府自籌款4762萬。活動中心1樓為社區居民活動空間，2樓為長照服務中心，3樓為親子悠遊館，是北區第一座兼顧社區居民、銀髮長者及兒童福利需求的多功能活動中心。

北區公所表示，大和社區活動中心所在的大和公園獲內政部國土署及市府補助500萬元設置特色童遊戲場，將以北區公園常見鳥類也是和台南歷史密不可分的「喜鵲」為主題，規劃一座7米高的喜鵲造型超高溜滑梯，預計今年底前完成。

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