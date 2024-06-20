宜蘭童玩百元護照逾2萬人次申辦 早鳥優惠僅剩2天

宜蘭童玩節去年總計入園遊客數逾45萬人次，今年活動推陳出新，導入虛擬實境、智慧互動等科技元素，打造多個可感受虛實空間穿越樂趣的場館及親水設施。（資料照）

2024/06/20 13:03

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭童玩節開幕倒數中，今年水、陸、空、演活動均有新亮點，上月中旬開賣的預售童玩護照，截至目前已逾2萬人申請，縣籍100元、非縣籍400元的無限次入園方案，讓民眾大呼超划算，由於早鳥優惠申辦僅至6月21日，縣府估計最後日將湧入大批申辦民眾，已做好線上系統暢通維護。

去年童玩節總計入園遊客數逾45萬人次，今年活動推陳出新，導入虛擬實境、智慧互動等科技元素，打造多個可感受虛實空間穿越樂趣的場館及親水設施，並邀請16國、22團來自不同國家的民俗表演團隊。

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由於活動長達1個半月，7月6日開幕後將至8月18日閉幕，縣府也推出可無限次入園的童玩護照，上月啟動早鳥優惠，將預售至6月21日，提早預購者，縣民及學生僅要100元、非縣民400元，採網路電子護照線上申辦；開幕後購買則分別為縣籍400元、縣籍學生200元、非縣籍500元、非縣籍學生400元，價差頗大。

宜蘭縣政府文化局表示，童玩護照預售申辦件數截至目前已超過2萬人，因鄰近截止日，依往年經驗，預估將會湧現申辦民眾，已做好系統暢通的因應準備，並鼓勵民眾踴躍申辦，可不限次數入園，相當划算。

文化局指出，今年還推出「遊童玩好康抽汽車」活動，只要購票或是申辦童玩護照，就有機會把市價84.9萬元的Suzuki jimny汽車開回家，其他獎項包括縣內五星級飯店住宿券、餐券、電動牙刷、 3D人臉辨識智能電子鎖、智慧廚餘機、美膚機、洗臉機等，總價超過200萬元。

2024宜蘭童玩節新亮點，主打飛碟水上旋轉木馬、魔方樂園，並與國際知名動漫名偵探柯南IP合作，規劃全區AR互動實境解謎遊戲，以及飛越冬山河178公尺長的「飛越銀河」高空滑降、離地12公尺的360度「星際擺盪」高空迴轉盪鞦韆和打造嶄新的星際舞台供展演。

宜蘭童玩節開幕倒數中，今年水、陸、空、演活動均有新亮點，上月中旬開賣的預售童玩護照，截至目前已逾2萬人申請。（圖由宜蘭縣政府提供）

宜蘭去年童玩節邀請11個國家、17個國外民俗團隊演出，今年增加為16國、22團，預計演出更加精彩。（圖由宜蘭縣政府提供）

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