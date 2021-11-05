三連勝車牌！30副VVV號牌 8日起開放網路競標

公總再推小客車VVV車牌，11月8日至11月10日開放網路競標。（資料照）

2021/11/05 09:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局將於11月8日至11月10日，再推自用小客車VVV代碼號牌網路競標，公總台北市區監理所指出，本次開放區間為0359至0390（數字有4不發行），3000元起標；另搭配1副第2級號牌VVV－6688，總共30副VVV號牌。

V象徵勝利（Victory），3個V更彰顯其價值及代表性，英文字母VVV編列製作的號牌，代表為「勝利車牌」；而依照自用小客車號牌編排順序，約在民國148年才會編排製作VVV號牌，為符合民眾期待，交通部公路總局規劃提前製作，但考量以後民眾需求，採專案控管製作競標號牌的數量，前年先規劃製作150副，並於2019年11月首次開放VVV系列車牌競標。

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目前已推出的VVV系列車牌，決標金額都相當的高，VVV－8888車牌標出88萬1000元，VVV－6666決標金額65萬3000元、VVV－1111決標金額40萬2000元、VVV－9999與VVV－7777都標出30萬元，而VVV-0188車牌也標出16萬6000元高價，顯見民眾對於這款車牌的喜愛。

台北市區監理所將於11月8日至10日辦理自用小客車VVV代碼號牌網路競標，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證，再自行進入監理服務網登錄成為會員後，才得參與競標。台北市區監理所提醒民眾，參與網路競標作業，當競標者設定最高競標金額或出價金額達30萬元時，須先線上轉帳繳交20%（6萬元）保證金後，才能對該號牌持續出價，民眾可先於競標時間截止前預先設定保證金轉帳帳戶以免向隅，逾時致不及轉帳保證金，將無法繼續出價。

若民眾得標後未於規定時間內繳交全部得標金額，則該筆保證金將予以沒收，同時禁止該競標者參與號牌競標及選號資格1年。另外，得標後該得標號牌僅限登記在當初登錄競標車輛時輸入的車主證號名下，不得轉讓他人或公司。

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