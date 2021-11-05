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    台北國際旅展登場 蔡英文：讓世界看到疫情下台灣依舊充滿生機

    總統蔡英文今出席ITF台北國際旅展。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文今出席ITF台北國際旅展。（記者方賓照攝）

    2021/11/05 11:24

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕ITF台北國際旅展今起一連四天於南港展覽館登場，總統蔡英文出席致詞時表示，今年在疫情挑戰下，實體旅展能順利舉辦，呈現這樣的規模非常不容易，謝謝策展團隊與觀光產業參展單位，讓世界看到台灣在疫情下依舊充滿生機活力。

    蔡英文表示，國內疫情穩定，逐步進入振興階段，希望4天旅展展期能做為契機，為業界注入新能量，邀請全民民眾一起來看展、消費，共同振興台灣國內旅遊。今天進場看到許多政府單位主題館，比去年更多元、精采，民眾可搭配五倍券、加碼券優惠，一定能買到自己喜歡的產品。

    另外，今年有超過40國家、地區參展，有超過30國家使節代表都在場，蔡英文表示，各國已經逐漸恢戶海外行銷宣傳，希望藉由旅展促成更多國際交流，這裡是認識台灣各地風景、購買旅遊產品好場所。為推廣觀光，各部會、縣市政府盤點資源，旅遊業者努力開發產品，在地、深度、多元體驗旅遊是未來趨勢，台灣有獨特多元、自然人文條件，透過開發新產品，加上美食，一定能吸引更多國際旅客注意。

    蔡英文說，她上週帶CNN採訪團到萬華觀光，他們很喜歡在地小吃，對台灣宗教參拜文化非常有興趣，龍山寺因此登上CNN報導，受到更多國際注目，這種體驗旅遊就是台灣的契機與商機。

    要振興國內旅遊，出門旅遊要繼續做好防疫工作，因為守護好自己就是守護台灣，也讓振興產業有更大利基，拜託大家再堅持一下，所有人引頸期盼春暖花開的日子。邀請大家把握有空時間多到各地旅遊，深入體驗台灣美好，搭配政府努力，一定能加快觀光業旅遊業復甦。

    總統蔡英文出席ITF台北國際旅展。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文出席ITF台北國際旅展。（記者方賓照攝）

    蔡總統致詞表示，今年在疫情挑戰下，實體旅展能順利舉辦，呈現這樣的規模非常不容易，讓世界看到台灣在疫情下依舊充滿生機活力。（記者方賓照攝）

    蔡總統致詞表示，今年在疫情挑戰下，實體旅展能順利舉辦，呈現這樣的規模非常不容易，讓世界看到台灣在疫情下依舊充滿生機活力。（記者方賓照攝）

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