女兒吵買「滅鼠」玩具讓他超納悶 網曝真相：小學生超流行

原PO看玩具上寫著「滅鼠」二字，感到相當納悶。（圖片擷取自臉書）

2021/11/04 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕為人父母最害怕的就是和孩子出現代溝，一名爸爸在臉書發文表示，到書局採買東西時，同行的女兒看上了一個東西要他結帳。這位父親一看上面竟寫著「滅鼠」，感到相當納悶，PO文詢問網友，不少家長看到後紛紛表示，這是現在很流行的玩具。

這名父親在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，去書局買魔鬼氈，同行的女兒看上一個物品，便放到櫃台要他結帳。原PO一看商品上寫著「滅鼠按按樂」，感到相當納悶，不禁直呼，「家裡又沒有老鼠，妳不要看漂亮就覺得是玩具啊。」想不到卻因此被書局店員小妹偷笑，不理解年輕人想法的原PO只好貼文請教網友，「各位社員，你們知道這是什麼東西？」

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文章PO出後，許多家長一看紛紛表示，這是一種新的玩具，名稱應該是源自於打地鼠遊戲，「紓壓玩具」、「小學生很流行這個」、「這是紓壓玩具，滅鼠的文字大概取用於像打地鼠一樣的意思！」、「兩人對戰，輪流按壓，每次可按3個以內，按到最後一個的人輸。」、「說實話是蠻抒壓，那天小孩講不聽，我生氣說要打小孩了，小孩扔這給我，我就默默到旁邊按，就跟氣泡紙原理很像」。

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