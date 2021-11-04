中研院「登峰計畫」喊卡 黃國書爆：武肺研究功臣經費竟斷炊

立委黃國書今天在教育文化委員會表示，登峰計畫被中研院喊卡後，許多表現優秀的研究團隊經費竟無以為繼。（記者楊媛婷攝）

2021/11/04 11:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，中研院去年陸續成功合成瑞德西韋藥物、研發快篩試劑，也研發可對抗變種病毒株的單醣化棘突蛋白疫苗，研究背後推手「登峰計畫」卻被喊卡，中研院稱是轉型為其他計畫，立委黃國書今（11/4）表示，有登峰計畫表現傑出的實驗室團隊明年的研究經費面臨斷炊，也得不到後續足夠資源，要求中研院不該讓表現傑出的團隊卻面臨經費斷炊的窘境。

立院教育文化委員會今審查中研院預算，黃國書指出「登峰計畫」歷經15年，每年約編列3.1億元預算，創造2400億元的產值，「這麼好的計畫為什麼要喊卡？」黃國書進一步指出，中研院稱登峰計畫轉型為「重大疾病關鍵突破」、「感染疾病」、「生技研究園區轉譯」3項，但中研院過去就有替「關鍵突破研究」計畫編列6700萬元預算，轉為「重大疾病關鍵突破」後預算看似增加為4億7百萬元，「新興傳染病防治及重大疾病研發計畫暨生技創新學苑計畫」則新增1.38億元預算，但卻有原對疫情有重大貢獻的登峰計畫研究團隊，因為計畫轉型後，面臨後續經費斷炊的離譜情況。

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2003年SARS疫情爆發後，台灣深感對突發的新興傳染病及其他重大疾病，須建立自身研發量能來因應，時任中研院院長的李遠哲爭取額外特別經費，由甫獲威爾許化學獎的中研院院士翁啟惠統籌推動登峰計畫。

登峰計畫參與單位包含中研院院內11所、院外8單位，總共超過90個實驗室，逾110位研究人員，有850幾位研究生、逾1800位助理與博後人員參與，專攻傳染性疾病、癌症、神經退化性疾病/再生醫學，除開發疾病的早期檢測方法，也研發治療藥物跟疫苗，並技轉給產業。

登峰計畫成效也斐然，在國際著名學術期刊發表980篇重要論文或學術專著，取得各國逾120項專利，達成56項技轉授權案，取得9億的授權金、8千萬的技術股，總市值預估達2400億元。

中研院院長廖俊智則說，登峰計畫經費開放給所有研究人員來申請，並稱大部分人都有申請，並稱轉型後更制度化，並指院方對登峰計畫執行情況不得而知，「只知道登峰計畫做得很好，但做得如何並不知道。」並指該計畫都沒審查，並稱過去執行計畫好的人若再遞交計畫書，都有獲得通過。

黃國書則指出，中研院雖說計畫轉型，但都沒有提出轉型後具體的做法跟成效，且也沒提出哪些研究因為登峰計畫中止受到影響，要求該院1個月內須提出報告說明。

針對黃國書的質疑，中研院院長廖俊智現場稱不知道登峰計畫做得如何。（記者楊媛婷攝）

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