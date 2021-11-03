新竹縣4幼童打了過期流感疫苗 疾管署：補接種後至少追蹤2週

新竹縣峨眉鄉衛生所替4名幼兒接種流感疫苗，誤打了去年的過期疫苗；衛福部疾管署表示，其中2名幼兒已補接種今年的疫苗，另2名也已排定接種日。幼兒接種疫苗示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者洪美秀攝）

2021/11/03 22:52

〔記者林惠琴／台北報導〕新竹縣峨眉鄉衛生所10月14日替4名幼兒接種流感疫苗，卻誤打去年屆期、且未銷毀的過期疫苗，被專家痛斥「太離譜」；衛福部疾管署表示，目前已有2名幼兒已補接種今年的公費流感疫苗，另2名幼兒也已排定接種日，將持續追蹤這些幼童接種後的反應至少2週。

疾管署說明，經初步調查，峨眉鄉衛生所這批去年度的流感疫苗尚未銷毀，卻將已屆期的疫苗誤認為今年度流感疫苗，拿來接種在這些幼童身上，10月14日當天接種結束後盤點時才發現。

請繼續往下閱讀...

疾管署指出，衛生所第一時間已連繫幼兒家長說明，連續14天每日健康追蹤關懷，迄今幼兒健康情形均良好；另安排後續補打，目前已有2名幼兒補接種流感疫苗，其餘2名幼兒已排定接種日，將持續進行追蹤該些幼兒接種反應至少2週，以及主動關切並因應家長需求。

黃高彬：這個狀況「太離譜」

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，一般來說，去年的疫苗早就要回收給衛生局處理掉，這個狀況「太離譜」，若疫苗保存良好、沒有變質，只要打完當下觀察30分鐘無異狀即可，但若打到已變質的疫苗，可能會有局部不良反應，像是腫痛、皮膚潰爛等。

不過，黃高彬指出，流感疫苗每年流行病毒株不同，疫苗株也不一樣，因此打錯疫苗，就會影響當年度的保護力，必須補打今年的疫苗，可與打錯疫苗相隔兩週後補打即可。

疾管署表示，依規定屆期疫苗應儘速銷毀，若無法立即銷毀，合約院所應將已屆期疫苗明顯標示，並與未屆期疫苗分開存放，避免誤用，且接種前，也應落實三讀五對。目前除立即請各縣市衛生局確認轄區屆期流感疫苗已全數完成銷毀，也加強屆期疫苗處理及查核機制，以及如發生接種異常事件的追蹤關懷及提供必要協助的相關處理流程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法