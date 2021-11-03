今年亞洲地區最大管樂活動 2021亞太管樂節在台南

2021年亞太管樂節將在11月13日起登場，新化國小管樂團先在記者會上演出。（記者劉婉君攝）

2021/11/03 20:38

〔記者劉婉君／台南報導〕「2021亞太管樂節」將於11月13日至12月26日在台南市舉行，是台南繼2008年之後，睽違13年再度舉辦，將由全國51支團隊參加，每個週末在新營文化中心、台江文化中心、孔廟文化園區、新光三越西門新天地與南紡購物中心等地，都將有精彩的管樂演出。

今年的亞太管樂節將以「台灣管樂」為主軸，規劃6大主題活動，分別為開幕及閉幕音樂會、「管樂名家大賞」主題之夜、「繽紛樂風」戶外音樂會、「吹響百年號角」古蹟巡禮、「校際交流音樂會」、「首屆台灣管樂合奏大賽」等，12月19日更邀請紙風車劇團至新化大目降廣場跨界演出。

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台南市長黃偉哲表示，期待亞太管樂節在疫後時期療癒大眾的心，來自全國各地的精湛團隊齊聚台南，展現台灣地方特色與獨特文化，讓觀眾欣賞到台灣不同地區的管樂特色。

亞太管樂協會理事長林慶俊表示，亞太管樂節原訂於去年7月舉辦，但受全球疫情影響而延至今年，亞太管樂協會會員因疫情無法參與，不免有些遺憾，但在各國相關活動都改為線上時，2021亞太管樂節是今年亞洲地區最大的管樂活動。

文化局指出，11月13日在新營文化中心舉行的亞太管樂節開幕音樂會，將由東道主台南市管樂團及台南應用科技大學音樂系交響管樂團共同領銜開場，並邀請郭聯昌擔任客席指揮，徐家駒、楊蕙祺、蔡怡文等客席獨奏家共同演出。

演出曲目由黃思瑜、梁婉筠、彭靖、陳畊宇等台灣知名作曲家，以台南府城風情與特色為發想，譜出《府城音畫》、《河洛三韵》等新曲，以及《Prelude to a Hopeful Day充滿希望的一天序曲》，希望以清新活潑的曲風在疫後為人們帶來希望與勇氣，開幕當晚許多精彩曲目也將是全台首演。

和諧薩克斯風重奏團在2021年亞太管樂節記者會上小秀身手。（記者劉婉君攝）

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