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    淡北道路40億補助款遲未核定 侯友宜再向中央喊話

    新北市長侯友宜說，淡北道路是淡水人的救命道路，一定要做，不論中央補助多少經費，新北市該做都會盡力去做。（記者林欣漢攝）

    新北市長侯友宜說，淡北道路是淡水人的救命道路，一定要做，不論中央補助多少經費，新北市該做都會盡力去做。（記者林欣漢攝）

    2021/11/03 18:43

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市議員蔡錦賢今天下午在議會質詢新北市長侯友宜說，淡北道路環評去年就通過，但中央40億元補助款遲遲沒有下來，他要侯友宜「中央不補助、市府自己來」。侯友宜回應，他也希望中央能快點核定通過，補助經費多少都不重要，淡北道路是淡水人的救命道路，一定要做，不論中央補助多少經費，新北市該做都會盡力去做。

    目前連接台北市區與淡水地區的主要道路僅台2線，新北市府提淡北道路開發案，去年1月通過環評二階審查，全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市，整體工程經費預估約64.89億元，新北透過交通部向中央爭取約40億元（含台北市區路段9.47億元）經費補助，但台北市民憂心淡北道路完工後，恐將引進車流造成台北端交通惡化，爭議未解。

    行政院長蘇貞昌於上星期的淡江大橋八里端高架聯絡道通車典禮上，允諾「淡北道路補助經費只會多、不會少」。蔡錦賢今天說，淡水需要淡北道路，淡水、八里、三芝、石門的民眾都百分之百贊成，如果中央不補助，市府自己編預算自己做。

    侯：不論中央補助多少 新北都會盡力去做

    侯友宜說，淡北道路是重要的救命道路，雙北應以專業來共同面對問題，解決民眾疑慮。現階段已經通過環評，希望中央盡速核定，核定後不論中央補助多少經費，新北市該做都會盡力去做。

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