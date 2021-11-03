青少年打第二劑BNT心肌炎增10倍 指揮中心評估是否接種

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

2021/11/03 16:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕國外研究指出，青少年接種第二劑BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，罹患心肌炎發生機率較第一劑高出十倍以上；中央流行疫情指揮中心表示，之前國內爆發本土疫情時，青少年雖有確診、但沒有重症，考慮到心肌炎機率，是否要接種第二劑「仍要評估」。

根據國外研究指出，相比第一劑，青少年接種第二劑BNT發生心肌炎機率高出10倍以上。中研院研究員何美鄉日前也警告，台灣青少年施打第一劑後，心肌炎的的粗發生率是「美國青少年的兩倍」，直言專家都說接種疫苗利大於弊，但從來沒有提出台灣利與弊的數據分析供家長們參考。

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指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上表示，目前國內12歲到17歲的青少年都只有接種第一劑BNT疫苗，還沒有第二劑的接種資料。

他舉美國的發生率為例，每百萬接種人次中，12歲到15歲男性接種第二劑發生率為39.9，第一劑則為4.2。在16歲到17歲男性方面，第二劑發生率是69.1，第一劑是5.7，所以所以10倍機率應指16歲到17歲男性部分。

莊人祥也指出，是否讓青少年接種第二劑BNT疫苗，會評估本土疫情爆發時同年齡的青少年染疫狀況，當時沒有任何青少年變重症。根據資料，以國內為例，12歲到17歲男女感染機率，每百萬人裡，男性為292人，女性282人。莊人祥說，這些數據都會提供給ACIP專家委員再來評估。

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