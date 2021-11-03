台南下營鵝肉便當不簡單 推廣公益又行銷產業

3家不同鵝肉便當內，不只包有地方各界滿滿的愛心，鵝肉料理豐盛好吃，並行銷下營鵝肉產業特色。（記者楊金城攝）

2021/11/03 16:11

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營區180位獨居、弱勢長者今天（3日）都獲贈1個鵝肉便當，藉愛心便當推廣公益並行銷下營出名的鵝肉產業，同時啟動整整1個月的下營感恩月產業文化活動，民眾到下營鵝肉店家消費有優惠，還能參加摸彩。

下營有四寶：黑豆、蠶桑、鵝肉和文旦最出名，台19甲下營段因沿線鵝肉店家林立，並有「鵝肉公路」的稱號，公所和農會往年舉辦下營農情產業文化節都只有1天活動，下營區公所今年首度以西洋感恩節主題在11月改推出「下營感恩月」產業文化活動。

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下營區長李宗翰說，「下營感恩月」舉辦到11月30日，可拉長行銷下營產業，爭取振興五倍券和農遊券的商機，民眾在感恩月到下營鵝肉店家消費滿千送百，到指定店家消費另參加抽獎，下營農會也提供指定農產品享折扣優惠。

今天的鵝肉愛心便當送餐活動，由下營商圈、麻豆獅子會、眾德扶助會等團體，認購下營田媽媽餐廳、海墘本家及一六八阿興燻茶鵝3店家的鵝肉便當，分送給華山基金會扶助的獨居和弱勢長者，為下營「感恩月」產業文化活動拉開序幕。

李宗翰說，鵝肉便當內不只包有地方各界滿滿的愛心，鵝肉料理豐盛好吃，並行銷下營鵝肉產業特色。

「下營感恩月」另將在11月25日舉辦感恩節草地音樂會，有點燈和火雞赦免活動，行銷A瀛品牌農產品。

3家不同鵝肉便當內，不只包有地方各界滿滿的愛心，鵝肉料理豐盛好吃，並行銷下營鵝肉產業特色。（記者楊金城攝）

3家不同鵝肉便當內，不只包有地方各界滿滿的愛心，鵝肉料理豐盛好吃，並行銷下營鵝肉產業特色。（記者楊金城攝）

鵝肉便當分送長者，推廣公益。（記者楊金城攝）

鵝肉便當推廣公益並行銷下營出名的鵝肉產業，同時啟動整整1個月的下營感恩月產業文化活動。（記者楊金城攝）

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