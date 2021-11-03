陳吉仲：萊豬公投攸關我是否入CPTPP 11/13辯論會爭取認同

農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

2021/11/03 11:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕年底將舉行的公投案包含是否允許含萊劑豬肉進口，經濟部長王美花表示，若反對含萊劑豬肉進口，由於CPTPP的11個會員國都允許進口含萊劑豬肉，甚至部分國家畜牧業也允許使用符合科學標準的萊劑，將不利台灣加入CPTPP；農委會主委陳吉仲說，若反萊豬進口公投通過，將無法再針對我國加入CPTPP與否談判，「這對國家未來經貿將有舉足輕重的影響力。」

陳吉仲今出席「農業淨零排放系列座談啟動記者會」，會後被問及若反萊豬公投通過，是否將影響我國加入CPTPP的機會。陳吉仲直言，自從CODEX（國際食品法典委員會）頒布萊劑容許量後，全球109個國家都開放符合科學標準的萊劑豬肉進口，至於CPTPP的11個會員國中，不僅每個會員國都允許含萊劑豬肉進口，部分會員國的國內也有使用符合科學標準的萊劑，因此若年底反萊豬公投通過，之後我國為了加入CPTPP跟11個會員國各自談判時，因為台灣無法遵守國際頒布的標準，將讓CPTPP的談判無法繼續，將劇烈影響台灣未來經貿發展。

請繼續往下閱讀...

陳吉仲親上火線為國家政策辯論已非第一次，11月13日陳吉仲也將針對萊豬公投一案和國民黨立委林為洲辯論，他說自己雖然沒有豐富的辯論經驗，但將站在專業、農業部門的角度，將國內外的資訊、事實的真相等一一跟國人報告，也相信將資訊呈現清楚後，理性思考的民眾一定會認同、進而投下不同意票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法