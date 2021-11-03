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    屏東縣民公園獲美國建築大師獎 今年已10座國際獎項入袋

    屏東縣民公園今年2月開園以來，已獲10項國際大獎。（屏縣府提供）

    屏東縣民公園今年2月開園以來，已獲10項國際大獎。（屏縣府提供）

    2021/11/03 10:56

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕2021美國建築大師獎Architecture MasterPrize近期公布全球設計得獎名單，「屏東縣民公園」再度獲國際肯定，一舉拿下公共區域景觀設計獎（Landscape Architecture - Public）及景觀城市設計獎（Landscape Architecture - Urban design）榮譽，讓屏東縣民公園再度躍上國際舞台。

    屏東縣政府表示，「美國建築大師獎」（Architecture MasterPrize）是全球最具影響力的建築獎項之一，與美國知名設計大獎—IDA國際設計獎同為Farmani集團所創立，Architecture MasterPrize（AMP）可說是建築與設計領域中十分權威的獎項，自1985年創辦以來，每年的任務旨在促進全球對優質建築設計的關注，發掘別具潛力、能為世界帶來創新之作品，競賽項目分為建築設計類、室內設計類、景觀建築設計類，每年廣徵全球各地之作品，吸引眾多設計者爭相角逐，最終獲獎者不但能獲得AMP獎盃，更能藉由各式媒體，得到向全世界觀眾展示其影響力的難得機會。

    屏東縣長潘孟安表示，自上任以來持續縫合、整合地域性景觀資源並推動城市美學，將各式設計美學導入城市建設，今年2月開園以來「屏東縣民公園」已獲9座國際獎項，現又獲美國建築大師獎（2021 Architecture MasterPrize）殊榮，刷新屏東縣國際獎項的獲獎紀錄，建設成果與設計實力屢創佳績，除了感謝各界評審團給予的高度肯定，獲獎榮耀也歸屬於縣府團隊與設計團隊。

    潘孟安也強調，屏東是我們共同生活與記憶的城市，期盼透過城鄉空間的改造，擘劃未來整體發展願景及具體行動計畫，縣府團隊由衷地感謝全體縣民的支持與鼓勵，盼望與縣民展望未來一起打拼，讓「安居樂業，幸福屏東」真正在屏東實踐。

    屏東縣民公園讓工業遺址重生。（屏縣府提供）

    屏東縣民公園讓工業遺址重生。（屏縣府提供）

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