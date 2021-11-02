崁頂焚化廠首期委外將到期 公所要求增加回饋金比例

崁頂焚化場的委外代操期限就到今年年底。（記者陳彥廷攝）

2021/11/02 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東唯一崁頂焚化廠的委外代操案今年底到期，渡過去年「蜜月期」後，今年的回饋金編列出現下滑，鄉長曾輝地除要求縣府應提高回饋外，也盼能轉化成公共造產方式，讓回饋金能更有效利用。

屏東垃圾焚化廠委託台糖代操作期限到下月21日到期，曾因營運不佳致回饋金大幅下滑到不足4000萬元，經台糖公司斥鉅資改善後，2019年「業績」開始轉佳，而今年照比例撥給鄉公所的營運收益及回饋金，更是一舉突破6000萬元大關，而照以往公所編列預算的往例，回饋金約75%支出於社福及教育部分。

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鄉公所現正在編列明年預算，評估前九個月的進廠垃圾量較少，明年可執行的營運收益及回饋金約在5300萬元左右，雖然仍屬歷年高標，但與去年的「蜜月期」，已有差距。

對此，縣環保局長顏幸苑指出，焚化廠下一期的委外最快這個月中就會評選完成，她也允諾未來在營運人力的非專業技術部分要能促進在地就業，至於提高營運收益的回饋比率，受限法規，要有明確評估及相對應的計畫，才有可能進一步推動修法。

曾輝地則強調，焚化廠的營運收益回饋比率僅16%，但焚化廠明明就是坐落在崁頂，對其它鄉鎮也要拿走大筆營運收益回饋相當納悶，且今年就看得出回饋金隨垃圾分類落實及爐體年份增加後按年減少焚燒量等趨勢。

他除要求環保局在焚化廠的營運收益回饋比率應該提高以外，盼回饋金能用以成立公共事業或是轉投資其他事業，創造更多的盈餘回饋鄉親，他說，崁頂交通方便，初步構想規劃為打造中屏東體健中心或多功能休憩中心方式，也盼獲得鄉親支持。

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