為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    逆時中？墾丁大街不鬆綁 堅持「戴口罩」、「禁邊走邊吃」

    墾丁大街仍持續宣導防疫。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街仍持續宣導防疫。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2021/11/02 20:23

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕防疫措施鬆綁，許多場所2日起都全面開放飲食，部分場域及運動也可免戴口罩，屏東縣墾丁大街夜市經常被外界用放大鏡檢視，管委會達成共識，人潮密集的週末假日仍會在路口「強勢宣導」戴口罩，並規劃特定地點供臨時飲食，暫不容許遊客「邊走邊吃」。

    「有些遊客真的太鬆懈！」墾丁大街主委曾春惠說，防疫措施還沒鬆綁的上週末，就有不少遊客「不小心」拉下口罩，甚至「忘記」戴口罩，她只能緊盯著他們重新戴上口罩或購買口罩，擔心遊客自行擴大解釋中央的鬆綁措施，本週起仍決定採嚴格方式管制。

    曾春惠表示，疫情指揮中心對於戶外飲食及是否戴口罩規範模糊，因此「戴口罩」、「禁邊走邊吃」是目前墾丁大街不打算放鬆的項目，除了出入口嚴格檢查及宣導戴口罩，邊走邊吃仍禁止，但將選擇部分地點提供民眾休息飲食。

    墾丁大街管委會目前規劃休息飲食地點，預計是墾丁大街北端牌樓旁、保七總隊第八大隊旁公園廁所旁、墾丁派出所前涼亭、墾丁畜牧所前廣場以及天主堂前等地點，呼籲民眾勿亂丟垃圾，飲食後務必戴上口罩。

    屏縣府交旅處也提醒，旅遊人潮聚集處仍建議「隨時戴口罩、遵守中央疫情指揮中心指引」，也要求屏東旅宿業者持續高規格防疫清消，畢竟迎回觀光人潮得來不易。

    墾丁大街本週起仍堅持「戴口罩」、「禁邊走邊吃」。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街本週起仍堅持「戴口罩」、「禁邊走邊吃」。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蕾菈火辣爆乳馬甲現身墾丁大街！旁人突「伸手戳胸」嚇壞她
    2021/10/31 14:03

    蕾菈火辣爆乳馬甲現身墾丁大街！旁人突「伸手戳胸」嚇壞她
    墾丁大街主委宣導戴口罩遭嗆瘋子後 遊客紛紛打氣好暖心
    2021/10/11 11:46

    墾丁大街主委宣導戴口罩遭嗆瘋子後 遊客紛紛打氣好暖心

    兩周創下千人減重奇蹟好評達95%
    守住墾丁！大街宣導口罩沒人再嗆聲 警方臨檢KTV抓喝酒
    2021/10/10 22:12

    守住墾丁！大街宣導口罩沒人再嗆聲 警方臨檢KTV抓喝酒
    墾丁大街168坪店面土地法拍 1.6億標出
    2021/10/06 19:46

    墾丁大街168坪店面土地法拍 1.6億標出

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    中秋連假爆人潮 墾丁大街今晚提早半小時交管
    2021/09/20 21:43

    中秋連假爆人潮 墾丁大街今晚提早半小時交管
    墾丁大街傳湧入8000人 網憂心：感覺疫情又要爆了
    2021/09/20 09:27

    墾丁大街傳湧入8000人 網憂心：感覺疫情又要爆了
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播