逆時中？墾丁大街不鬆綁 堅持「戴口罩」、「禁邊走邊吃」

墾丁大街仍持續宣導防疫。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2021/11/02 20:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕防疫措施鬆綁，許多場所2日起都全面開放飲食，部分場域及運動也可免戴口罩，屏東縣墾丁大街夜市經常被外界用放大鏡檢視，管委會達成共識，人潮密集的週末假日仍會在路口「強勢宣導」戴口罩，並規劃特定地點供臨時飲食，暫不容許遊客「邊走邊吃」。

「有些遊客真的太鬆懈！」墾丁大街主委曾春惠說，防疫措施還沒鬆綁的上週末，就有不少遊客「不小心」拉下口罩，甚至「忘記」戴口罩，她只能緊盯著他們重新戴上口罩或購買口罩，擔心遊客自行擴大解釋中央的鬆綁措施，本週起仍決定採嚴格方式管制。

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曾春惠表示，疫情指揮中心對於戶外飲食及是否戴口罩規範模糊，因此「戴口罩」、「禁邊走邊吃」是目前墾丁大街不打算放鬆的項目，除了出入口嚴格檢查及宣導戴口罩，邊走邊吃仍禁止，但將選擇部分地點提供民眾休息飲食。

墾丁大街管委會目前規劃休息飲食地點，預計是墾丁大街北端牌樓旁、保七總隊第八大隊旁公園廁所旁、墾丁派出所前涼亭、墾丁畜牧所前廣場以及天主堂前等地點，呼籲民眾勿亂丟垃圾，飲食後務必戴上口罩。

屏縣府交旅處也提醒，旅遊人潮聚集處仍建議「隨時戴口罩、遵守中央疫情指揮中心指引」，也要求屏東旅宿業者持續高規格防疫清消，畢竟迎回觀光人潮得來不易。

墾丁大街本週起仍堅持「戴口罩」、「禁邊走邊吃」。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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