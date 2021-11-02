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    電費突爆增！他收「5位數帳單」傻眼 揪出電錶1分鐘跳1次

    一名網友在臉書發文表示，近日收到房東傳來的訊息，才驚覺今年7至10月的電費竟要價近萬元，和平時一個月約1000元的情況差很多。（圖取自臉書社團「爆廢公社二館」）

    一名網友在臉書發文表示，近日收到房東傳來的訊息，才驚覺今年7至10月的電費竟要價近萬元，和平時一個月約1000元的情況差很多。（圖取自臉書社團「爆廢公社二館」）

    2021/11/02 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕吃電怪獸？一名網友在臉書發文表示，近日收到房東傳來的訊息，才驚覺今年7至10月的電費竟要價近萬元，和平時一個月約1000元的情況差很多，而在仔細觀察電錶後，發現幾乎每分鐘跳一次，「不知道怎麼會這麼誇張，請大家幫我看看」，但他也透露遇到佛心房東，「對方也不打算收錢，讓自己很過意不去」。

    一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，因為房東一直很忙碌，最近都沒跟他收水電費，但日前房東卻傳訊息告知他「電費怎麼忽然那麼多？」他才知道7至10月的電費竟然快要1萬元，讓他相當傻眼「我之前冷氣開24小時，兩個月的電費也才2000元，我也未用其他家電，不知道怎麼會這麼誇張」。

    原po說，事後他仔細觀察電錶，發現從上月28日到1日，短短5天就增加了29度電，但租屋處裝的是變頻冷氣，照理說會比較省電，結果只要他一開冷氣電錶就開始快速運轉，幾乎每分鐘就跳一次，讓他懷疑是電錶故障，直呼「害我冷氣都開涼就關，再也不敢開24小時了」。

    但讓原po感到暖心的是，他的房東因為一直很忙碌，從去年年底至今一直都沒跟自己收水電費，就連這次電費暴增，對方也不打算收錢，讓他相當過意不去，才希望網友能幫忙找出電費暴漲原因。

    文章曝光引發網友熱議，不少網友直呼羨慕「好想要這樣的房東」、「天啊，好佛心的房東喔！我很缺這種房東。」、「房東人怎麼那麼好」、「超級羨慕的」。

    也有人指出，「全部的總電源關掉，然後去看錶有沒有轉動，然後再試試看開別的電源」、「看起來是有電器故障或有漏電，不開冷氣一個人用了近5度電5000Wh，蠻多的」、「冷氣久了裡面太髒，也是會越來越耗電。」

    原po仔細觀察電錶後，發現幾乎每分鐘跳一次，「不知道怎麼會這麼誇張，請大家幫我看看」。（圖取自臉書社團「爆廢公社二館」）

    原po仔細觀察電錶後，發現幾乎每分鐘跳一次，「不知道怎麼會這麼誇張，請大家幫我看看」。（圖取自臉書社團「爆廢公社二館」）

    原po也透露遇到佛心房東，「對方也不打算收錢，讓自己很過意不去」。（圖取自臉書社團「爆廢公社二館」）

    原po也透露遇到佛心房東，「對方也不打算收錢，讓自己很過意不去」。（圖取自臉書社團「爆廢公社二館」）

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