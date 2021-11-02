世華總會捐36張電動病床給基隆仁愛之家 林右昌贈感謝狀

「世界華人工商婦女企管協會」今天（2日）由總會長陳阡蕙捐贈36張電動護理床給基隆市立仁愛之家養護大樓，希望減輕第一線照護人員要用手轉動護理床的體力負荷，由基隆市長林右昌（右）代表接受。（記者俞肇福攝）

2021/11/02 17:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕「世界華人工商婦女企管協會」關心住宿式機構長者的需要，今天（2日）捐贈36張電動護理床給基隆市立仁愛之家養護大樓，希望提升機構照顧品質，減輕第一線照護人員要用手轉動護理床的體力負荷，基隆市長林右昌代表市府受贈，並感謝「世界華人工商婦女企管協會」總會長陳阡蕙與世華姐妹們的愛心與善舉。

林右昌說，基隆市老年人口數已達18%，台北市比基隆更高，超過19%，高齡化社會已經是必然的趨勢，這幾年來中央政府在總統蔡英文的帶領下，積極設置長照機構及據點，建構社會安全網，基隆市這幾年來更打造「15分鐘城市」的理念，市民可以在15分鐘步行距離範圍內，滿足食衣住行等各項需求。

請繼續往下閱讀...

林右昌指出，基隆市有26間養護機構，收容床數約1450床，平均收容率都在9成以上，世華姐妹們這次的捐贈，對於改善居住者的環境以及照護品質有很大幫助，他代表鄉親感謝世華姐妹們的善行義舉。

基隆市社會處表示，「世界華人工商婦女企管協會」是由台灣發展至全球的國際工商婦女社團組織，成員遍及全球，即便疫情期間仍然持續在各地熱心做公益。「世界華人工商婦女企管協會」總會長陳阡蕙更曾擔任南非共和國國會議員，可以說是台灣之光。

陳阡蕙說，在世華全球姊妹們的慷慨解囊之下，總會今年進行「全台護理床提升計畫」，共募得747張電動護理床，團隊連日來馬不停蹄到各機構訪視，將愛心送到全台的每一個角落。

今日在基隆市府禮堂辦理的捐贈儀式，由陳阡蕙率領世華總會多位成員出席，包括僑務委員會副委員長徐佳青、市議員張顥瀚也到場共襄盛舉，林右昌代表受贈後，也回贈感謝狀，感謝世華總會回饋社會的用心，讓基隆真正成為一個高齡友善的海港城市。

「世界華人工商婦女企管協會」2日由總會長陳阡蕙代表捐贈36張電動護理床給基隆市立仁愛之家養護大樓，希望減輕第一線照護人員要用手轉動護理床的體力負荷，圖為捐贈儀式結束後，世華總會成員與基隆市長林右昌（前排中）合影留念。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法