中油桃園煉油廠土壤爆污染被罰10萬 盼明年10月前整治完畢

台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠因土壤污染而挨罰。（記者周敏鴻攝）

2024/06/22 13:26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府環保局3月間，檢測台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠環境，發現土壤中鋅、鎳、砷等重金屬與總石油碳氫化合物超標，除依法開罰10萬元，也要求中油提出改善計畫。中油計畫明年10月前整治完畢，據了解，中油將採「排客土法」挖除受污染土壤後，再用乾淨土壤回填。

中油為了將桃園煉油廠內土地分租給國光電力公司，2020年間，自行調查後，發現油廠段11地號的土地重金屬超標，依法通報桃園市政府環保局後，環保局進一步調查發現油廠段8-3、11與12號等3筆土地都有污染，面積達55291平方公尺。

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環保局指出，被污染的土地，測得總石油碳氫化合物濃度，最高為每公斤10800毫克，則是標準值每公斤1000毫克的10.8倍；重金屬鋅濃度最高達每公斤14100毫克，達標準值每公斤2000毫克的7倍；重金屬鎳、砷的含量，分別為每公斤最高633毫克、78.9毫克，是標準值的3.1倍、1.3倍。初判是中油興建廠房的剩餘土方或放置報廢車輛，未做好防護措施所造成。

市府環保局已開罰10萬元，並要求中油提出改善計畫，19日也已針對中油提出的改善計畫首度召開審查會，據了解，中油將採「排客土法」挖除受污染的土壤，再用乾淨土壤回填，若過程順利，明年10月前能整治完畢。

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