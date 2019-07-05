姊姊妹妹力量大 捐爬梯機、平安箱

2019-07-05 14:06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市世界華人工商婦女企管協會響應「新北市好日子愛心大平台」，5日上午由居間引線的議員周勝考陪同，在市府捐贈2台爬梯機及560箱區里平安箱，市值約57萬元，由市府祕書長林祐賢代表受贈；協會會長吳美鳳表示，姊妹們以身為新北市民為榮，響應市府的號召，希望幫助身障和偏區弱勢的民眾。

世界華人工商婦女企管協會以團結華商婦女，培養華商婦女領導統御及管理能力，促進工商經濟發展，並結合社會資源，推行社會服務及公益事項活動為目的，新北分會於2015年成立，曾捐助創世基金會辦理公益園遊會，另前往桃園藍迪育幼院關懷慰問，去年獲得新北市社團「領航銀奬」。

吳美鳳說，平時除致力於工商經濟發展外，也關懷弱勢及參與公益，這次捐贈2台爬梯機和560個區里平安箱，希望能在地回饋新北市民；協會公益委員會主委黃翊橞說，會長提議要捐贈爬梯機及區里平安箱時，姊妹們反應熱烈，短短一個小時，目標就達半，活動截止後，還有人詢問，將留待下次「細水長流」做公益。

周勝考表示，他和獅子會在2013年10月捐出第一部爬梯機，這些年，在社會局的努力和宣導下，身障朋友或失能長輩利用爬梯機上下樓的機會越來越多，也獲得更多社團響應，他感謝協會姊妹掏出「私房錢」做公益。

林祐賢說，加上這次捐贈的2部，新北市已有50部爬梯機可供民眾借用；平安箱則會配送到偏區里辦公處，由里長就近發放給有急難需求的弱勢民眾；「新北市成立好日子愛心大平台」是做為資源調度盤整，讓想行善和需要幫助的人，都能透過這個平台媒合、運作。

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