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    苗栗粄仔節起跑 美味粄仔開放預購也外送助弱勢

    苗栗市嘉志閣第13屆客家粄仔節，今天揭開序幕，今年由於疫情影響，暫停辦理戶外活動，改採外送方式提供弱勢團體及鄰近幼兒園彩色鹹湯圓。（圖由縣府提供）

    苗栗市嘉志閣第13屆客家粄仔節，今天揭開序幕，今年由於疫情影響，暫停辦理戶外活動，改採外送方式提供弱勢團體及鄰近幼兒園彩色鹹湯圓。（圖由縣府提供）

    2021/11/02 15:48

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市嘉志閣第13屆客家粄仔節，今天揭開序幕，今年由於疫情影響，暫停辦理戶外活動，改採外送方式提供弱勢團體及鄰近幼兒園彩色鹹湯圓，並透過網路行銷各式粄仔及預約米食體驗，藉以傳承客家米食製做技藝，提升在地經濟發展，改善農家生活。

     

    嘉盛舊名「嘉志閣」，以生產稻米為主，社區為了將傳統客家粄仔之化注入新意，傳承客家米食製做技藝，舉辦的嘉志閣粄仔節活動已邁入第13年，不但打出了知名度，而且已成為當地年度盛會。

     

    嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭今邀副縣長鄧桂菊、水保局台中分局副分局長林宏鳴、縣府農業處副處長陳樹義、苗栗市長邱鎮軍、市代表、里長等，於今天上午在苗栗市嘉盛街客家粄仔工坊宣告第13屆客家粄仔節活動開跑，並展示五行龍粄、水粄、紅豆粄、鹹肉粄、發粄、新丁粄、五行湯圓、九層粄等20餘種各式粄仔。

    其中，今年新開發的「五行龍粄」，是以嘉盛獨創的五行粄仔結合苗栗市區4條護城龍造型研發的全新粄食，由聯大工業設計系及輔仁大學社會企業所的學生組成的「好米嘉在」團隊所開發設計，並榮獲農委會水保局第11屆大專生涸游農村競賽銀獎，同時也獲得雄獅旅行社的農遊體驗獎，將協助嘉盛社區米食體驗遊程上架，讓更多民眾了解客家粄食。

     協會總幹事張永昌表示，第13屆客家粄仔節由於疫情影響，取消以往的戶外活動，改採外送方式，將在5日分送苗市弱勢團體及鄰近幼兒園彩色鹹湯圓，並透過「好米嘉在」團隊協助網路行銷，民眾可透過手機訂購米食商品，於7日起至客家粄仔工坊取貨。

     

    另外，還可在「苗栗市嘉盛社區發展協會」臉書粉絲專頁預約7日上午和下午2場的米食體驗活動，體驗活動的地點在客家粄仔工坊，上午將提供品嚐琉璃湯圓、五行牛汶水，下午提供五行龍粄。

    今年新開發的「五行龍粄」，是以嘉盛獨創的五行粄仔結合苗栗市區4條護城龍造型研發的全新粄食。（圖由縣府提供）

    今年新開發的「五行龍粄」，是以嘉盛獨創的五行粄仔結合苗栗市區4條護城龍造型研發的全新粄食。（圖由縣府提供）

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