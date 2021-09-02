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    首批BNT疫苗曝光！包裝有「復星醫藥」、「復必泰」等簡體字

    第一批BNT疫苗抵台，瓶身上有「新型冠狀病毒mRNA疫苗」、「稀釋後含6劑」等簡體中文字樣。（食藥署提供，本報合成）

    第一批BNT疫苗抵台，瓶身上有「新型冠狀病毒mRNA疫苗」、「稀釋後含6劑」等簡體中文字樣。（食藥署提供，本報合成）

    2021/09/02 19:44

    〔記者吳亮儀／台北報導〕第一批BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗共93.3萬劑今天清晨抵台，食藥署開始檢驗封緘，晚間照片曝光！包括結冰瓶身、以及包裝上的「復必泰」字樣都有。

    這批疫苗是中國「棄單」後，經我國爭取近200萬劑來台，因此外包裝上有「復必泰」、「復星醫藥」等簡體字字樣。另外，由於BNT疫苗須保存於-60℃至-90℃，因此疫苗也是結冰的。

    這批疫苗效期到明年1月15日，食藥署今天開始檢驗封緘，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共93萬3072劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

    相關新聞請見︰

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    第一批BNT疫苗抵台，瓶身上有「新型冠狀病毒mRNA疫苗」、「稀釋後含6劑」等簡體中文字樣；由於疫苗需要保存在-60℃至-90℃溫度，因此疫苗是結冰的。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，瓶身上有「新型冠狀病毒mRNA疫苗」、「稀釋後含6劑」等簡體中文字樣；由於疫苗需要保存在-60℃至-90℃溫度，因此疫苗是結冰的。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，外包裝有貼「復必泰」和「復星醫藥」簡體字字樣。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，外包裝有貼「復必泰」和「復星醫藥」簡體字字樣。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，由於疫苗需要保存在-60℃至-90℃溫度，因此疫苗是結冰的。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，由於疫苗需要保存在-60℃至-90℃溫度，因此疫苗是結冰的。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，由於疫苗需要保存在-60℃至-90℃溫度，因此疫苗是結冰的。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，由於疫苗需要保存在-60℃至-90℃溫度，因此疫苗是結冰的。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，由於疫苗需要保存在-60℃至-90℃溫度，因此疫苗是結冰的。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，由於疫苗需要保存在-60℃至-90℃溫度，因此疫苗是結冰的。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，全數保存在特殊冷凍倉儲設備中。（食藥署提供）

    第一批BNT疫苗抵台，全數保存在特殊冷凍倉儲設備中。（食藥署提供）

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