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    台中新光三越氣爆國民黨立委廖偉翔現場開直播 網砲轟：不要作秀

    民眾連署罷免的國民黨立委廖偉翔卻前往現場開臉書直播表示，提醒民眾勿靠近現場，不要經過新光三越和遠百，呼籲民眾繞開，不少網友看到痛斥「愛作秀」、「人家在救災，少去那邊直播添亂」。（圖擷取自「廖偉翔」臉書粉專）

    民眾連署罷免的國民黨立委廖偉翔卻前往現場開臉書直播表示，提醒民眾勿靠近現場，不要經過新光三越和遠百，呼籲民眾繞開，不少網友看到痛斥「愛作秀」、「人家在救災，少去那邊直播添亂」。（圖擷取自「廖偉翔」臉書粉專）

    2025/02/13 14:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市新光三越百貨公司今天上午11點半驚傳氣爆傷亡慘重。遭民眾連署罷免的國民黨立委廖偉翔卻在現場開臉書直播，「提醒」民眾勿靠近現場，不要經過新光三越和遠百，呼籲民眾繞開，不少網友看到痛斥「愛作秀」、「人家在救災，少去那邊直播添亂」。

    台中市第四選區罷免團體「台中覺醒•展翅廢翔」今於Threads發文提及，「台中新光三越發生氣爆，當大家還在釐清問題，確認傷亡時，媽寶廖偉翔第一時間做的事情是開直播，不是醫護人員、不是消防人員，是存什麼幸災樂禍的心態？而我們還要花每月19萬養這種立委？罷免親共爛尾不要等4年」。

    從廖偉翔公開直播影像可見，他站在新光三越前方不遠處前方路說：「現在我們在新光三越這邊，在剛剛10幾分鐘前有聽到大爆炸聲，我就在附近過來看，現在非常嚴重......上面還在掉東西下來，只是要告訴大家現在都不要靠近，不要經過新光三越和遠百，要經過全部繞開....所有人都不要經過，還不知道事發原因」。

    許多網友看到直播影片後相繼砲轟，有人說「急著告訴大家我在這我在這。做事，不要作秀好嘛！」、「秀過頭了」、「是有事嗎？」、「刪除消防預算，跑去現場蹭，真的很諷刺耶，不要妨礙救災！人家消防兄弟已經很辛苦了！」。

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    台中市第四選區罷免團體「台中覺醒•展翅廢翔」今於Threads發文提及，「台中新光三越發生氣爆，當大家還在釐清問題，確認傷亡時，媽寶廖偉翔第一時間做的事情是開直播。（圖擷自「台中覺醒．展翅廢翔」Threads）

    台中市第四選區罷免團體「台中覺醒•展翅廢翔」今於Threads發文提及，「台中新光三越發生氣爆，當大家還在釐清問題，確認傷亡時，媽寶廖偉翔第一時間做的事情是開直播。（圖擷自「台中覺醒．展翅廢翔」Threads）

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