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    Mu變種病毒已入侵26國 恐讓疫苗失效

    世衛密切監控可能具免疫逃逸特性的Mu變種病毒。示意圖。（取自Unsplash圖庫）

    世衛密切監控可能具免疫逃逸特性的Mu變種病毒。示意圖。（取自Unsplash圖庫）

    2021/09/01 14:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕8月初，比利時一間療養院遭哥倫比亞變種病毒「B.1.621」入侵，該療養院住戶全打完疫苗，仍有21住戶確診，7人死亡。世界衛生組織（WHO）8月31日正式將「B.1.621」列入「需留意變異株」（Variants of Interest, VOI），並正名為「Mu」，強調該變種具抗藥的特性，需進一步研究！

    Mu是希臘字母的第12個字母「μ」（中文發音「繆」）。今年1月，Mu變種病毒首次在哥倫比亞出現，短短數個月內蔓延至美國、南美洲及歐洲至少26個國家。

    隨著高傳染性的Delta變異株成為主流，特別是對未接種疫苗者、以及防疫措施放寬的地區，全球確診率再次上升，新病毒突變的出現引發廣泛關注。

    世衛表示，Mu變異株的突變顯示出對疫苗抗藥性的風險，並強調為了更徹底的了解，需要進一步的研究。

    公告中說，Mu變異株有一系列的突變，顯示可能具有免疫逃逸（immune escape）的特性。

    英國公共衛生署（PHE）8月初稱，根據初步研究結果，透過注射疫苗或經感染而產生的抗體效力減弱，顯示Mu變種病毒有躲避免疫反應的跡象。

    象。

    不過PHE強調，這僅是非常初步的數據，且沒有證據顯示，Mu比Delta變種病毒的傳染力更強。

    世衛表示，Mu變種病毒目前僅佔全球確診病例中的0.1%，但佔了哥倫比亞確診率的39%。

    Mu變異株是否會由VOI，升級為VOC（高關注變異株，variants of concern），仍待後續觀察。世衛目前確認4種高關注的Covid-19變異株，包括存在於193個國家、率先在英國發現的Alpha變異病毒，在南非出現的Beta變種，在巴西發現的Gamma變種，以及存在於170國、最初在印度現蹤的Delta變種。

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