機師「突破性感染」驗出Delta 9/15起機組員檢疫再加嚴

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2021/09/01 14:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內首度出現機師（案16066）突破性感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，該名機師基因定序確診為感染Delta變異株，匡列26名接觸者採檢均為陰性，為嚴守國門，9月15日0時起，將調整機組員返台檢疫規定。

陳時中表示，案16066基因定序為感染Delta變異株，匡列26名接觸者經PCR採檢均為陰性，其中12名進行居家隔離、14名自主健康管理；因應國際上Delta變異株疫情持續嚴峻，考量Delta變異株傳播力強、發病時病毒量高，且國外頻傳完整接種COVID-19疫苗後突破性感染案例，因此滾動式調整機組員返台防檢疫規定。

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陳時中說，機組員返台防檢疫規定從9月15日零時起（航班抵台時間）實施，分為長程航班及短程航班，並依疫苗接種情形有不同程度的檢疫規定。

長程航班（入境旅遊疫情第3級地區）機組員，未完整接種疫苗者，需7天居檢（PCR採陰）+7天加強自主健康管理+第10、14天做PCR採檢（得採深喉唾液或鼻咽拭子）；完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者，進行5天居檢（PCR採陰）+9天加強自主健康管理+第9、14天PCR採檢（得採深喉唾液或鼻咽拭子）。

短程航班（當班往返且未入境第3地）機組員，未完整接種疫苗者，必須做14天加強自主健康管理+每7天PCR採檢（可採深喉唾液）；完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者，進行7天一般自主健康管理+每7天PCR採檢（得採深喉唾液）。

陳時中進一步表示，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」，是確保機組員健康及安全的關鍵機制，也提醒機組員執勤時應遵守民航局訂定的相關作業規範，提高自我警覺，落實自我健康監測及異常通報措施。

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