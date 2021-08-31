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    開學防疫 嘉義市備妥4775劑公費快篩試劑

    嘉義國中讓學生分批返校學習使用隔板。（嘉義國中提供）

    嘉義國中讓學生分批返校學習使用隔板。（嘉義國中提供）

    2021/08/31 20:24

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕國中小學校9月1日開學，嘉義市運用教育部經費購置4775劑快篩試劑，今天下午由嘉義國中發放及派車發送到48所國中、國小校及幼兒園，明天開學提供未施打疫苗、施打疫苗未滿14天教職員使用。

    承辦採購的嘉義國中校長陳仁輝表示，因應部分教職員考量身體因素未接種疫苗，以及已接種疫苗但未滿14天者，公費購買了4775劑快篩試劑，將提供給32所國中（公私立）、國小及16間公立幼兒園使用，快篩試劑將放置在各校健康中心，一旦有教職員快篩篩檢出陽性，就會遵循防疫指引，請他直接就醫做PCR篩檢，並啟動防疫代課機制。

    嘉義市政府教育處長林立生表示，國中小、公私幼兒園教職員疫苗注射率約9成，依中央規定，沒有施打疫苗的教職員須快篩，除購置快篩劑提供給各校，同時也會請學校校護每天協助記錄、測量體溫。

    而嘉義國中因應開學日，昨、今分別通知一到三年級學生到校適應環境，陳仁輝表示，由於學校共有3個校門，為了避免家長、學生上下學時交通混亂、群聚，提早請學生到校、熟悉上下學動線，此外，也讓學生學習用餐、午休時使用隔板防疫，並在使用後消毒。

    嘉北國小今舉辦新生入學，特別設計「健康平安、幸福快樂、聰明智慧門」，讓家長帶著孩子通過平衡木、跳格子與穿越呼拉圈等三關，象徵孩子能夠獨立自主，達到五育均衡。

    嘉北國小校長趙季薇表示，全校共260名新生，因配合防疫新生迎新活動，不開放家長進入校園教學區，於是在校門口前廣場準備溫馨的拍照打卡區及迎新活動，給親子留下美好的回憶。

    趙季薇表示，今天迎新活動以「聰明智慧小寶貝，閱讀巧比樂陶陶」為主題，並規劃認識校園的闖關活動，讓小一新生勇敢邁出第一步，學校也致贈每一位小一新生防疫隔板，除上課時可以作為墊板，午餐時間展開就變成防疫隔板，兼顧學習與防疫。

    嘉北國小今舉行新生迎新活動，在校門口設計溫馨拍照打卡區，讓家長跟小一新生留下美好回憶。（嘉北國小提供）

    嘉北國小今舉行新生迎新活動，在校門口設計溫馨拍照打卡區，讓家長跟小一新生留下美好回憶。（嘉北國小提供）

    嘉義市因應開學日，今備妥4775劑快篩劑，由嘉義國中發送到各國中小及幼兒園。（記者王善嬿攝）

    嘉義市因應開學日，今備妥4775劑快篩劑，由嘉義國中發送到各國中小及幼兒園。（記者王善嬿攝）

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