台南公園機車亂竄1小時多達10車 工務局：3年已罰2000件

台南公園內機車亂竄，散步民眾膽戰心驚。（圖由讀者提供）

2024/04/14 17:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南公園內機車亂竄，散步民眾膽戰心驚。台南社大環境小組研究員晁瑞光昨天傍晚帶領蝙蝠志工前往台南公園進行蝙蝠觀察，在1小時內遇到多達10部機車在公園內亂竄，嚴重危及民眾的安全。台南市工務局表示，機車違規騎進公園，只要證據充足，一律開罰1200元。近3年來，南市已開罰了約2000件。

南市工務局表示，依台南市公園管理自治條例的規定，在公園內未經許可駕駛或違規停放車輛，處1200元以上6000元以下罰鍰。目前台南公園各主要路口都設有監視器，也有巡守員在公園巡守，只要被拍到機車車牌，證據明確，將依法開罰1200元。

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晁瑞光表示，公園是民眾散步休閒的場所，不少民眾缺乏公德心，直接把機車騎進公園，參加的志工原本以為在公園散步、活動是很安全的地方，也不會有戒心，結果被突如其來的機車嚇一跳，而且還不只1輛車，他們在短短1小時的活動期間，遇到了10部車闖入公園。

晁瑞光表示，過去台南公園曾經有一段時間機車橫行，後來市府強力執法後有所收歛，現在感覺明顯又變多了，他發現公園北側兒童科學館附近有在施工，因沒有管制，很多機車都從那邊騎進來。

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