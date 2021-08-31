澎湖首次潛水淨海 海保署委由台灣海洋大學前進山水漁港清除海廢

台灣海洋大學、海洋途徑與澎湖科技大學，組成的潛海戰將展開潛水淨海活動。（記者劉禹慶攝）

2021/08/31 12:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋廢棄物成為重大議題，澎湖群島位在洋流交會處，首當其衝在海岸線堆積如山的海廢垃圾，澎湖縣政府環保局會同各鄉市公所努力淨灘清除，但沉入海底垃圾不易清除。海保署委由台灣海洋大學，首次前進山水漁港展開潛水淨海。

由於台灣和澎湖離島，受大陸沿岸流、黑潮和季風影響，成為東亞與南亞海漂攔截區域，每年隨洋流漂至台灣本島及3個離島縣市垃圾量不計其數，這些在海洋經年累月的垃圾，卻成為威脅700萬種海洋生物的汙染殺手。海洋保育署在多項研究、監控與調查結果，顯示北海岸與西南海岸為海廢聚集熱點，除持續監測，並加強補助清除海漂底垃圾。

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根據統計，廢棄物來源分為陸源及海源，超過8成以上之海洋廢棄物為陸地人為或其他活動所產生，其他來自海源之廢棄物由船舶、海洋休憩或漁業活動所產生。國立台灣海洋大學接受海保署委託，全台建立10家淨海前哨站。配合淨海積分自行提供獎勵回饋，如氣瓶抵用券、潛水行程抵用券、潛水商品抵用券或其他商品，以求推廣潛水淨海任務。

今日由台灣海洋大學教授曹校章領軍的淨海團隊，前進離島澎湖，與澎湖淨海前哨站海洋途徑、澎湖科技大學合作，組成20人潛海戰將在馬公山水漁港旁進行淨海，經過40分鐘潛水作業，淨出82.8公斤垃圾，除了常見的寶特瓶、玻璃瓶之外，還有金爐、錨及冰箱等船用及家用垃圾。

澎湖首次潛水淨海活動，在馬公山水漁港舉行。（台灣海洋大學提供）

山水漁港潛水淨海垃圾，琳瑯滿目種類繁多。（台灣海洋大學提供）

海底垃圾也有船錨，可見船用及家用垃圾占大宗。（台灣海洋大學提供）

潛水淨海活動更具專業性，需要專業人員進行潛水。（台灣海洋大學提供）

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