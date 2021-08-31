為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖首次潛水淨海 海保署委由台灣海洋大學前進山水漁港清除海廢

    台灣海洋大學、海洋途徑與澎湖科技大學，組成的潛海戰將展開潛水淨海活動。（記者劉禹慶攝）

    台灣海洋大學、海洋途徑與澎湖科技大學，組成的潛海戰將展開潛水淨海活動。（記者劉禹慶攝）

    2021/08/31 12:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋廢棄物成為重大議題，澎湖群島位在洋流交會處，首當其衝在海岸線堆積如山的海廢垃圾，澎湖縣政府環保局會同各鄉市公所努力淨灘清除，但沉入海底垃圾不易清除。海保署委由台灣海洋大學，首次前進山水漁港展開潛水淨海。

    由於台灣和澎湖離島，受大陸沿岸流、黑潮和季風影響，成為東亞與南亞海漂攔截區域，每年隨洋流漂至台灣本島及3個離島縣市垃圾量不計其數，這些在海洋經年累月的垃圾，卻成為威脅700萬種海洋生物的汙染殺手。海洋保育署在多項研究、監控與調查結果，顯示北海岸與西南海岸為海廢聚集熱點，除持續監測，並加強補助清除海漂底垃圾。

    根據統計，廢棄物來源分為陸源及海源，超過8成以上之海洋廢棄物為陸地人為或其他活動所產生，其他來自海源之廢棄物由船舶、海洋休憩或漁業活動所產生。國立台灣海洋大學接受海保署委託，全台建立10家淨海前哨站。配合淨海積分自行提供獎勵回饋，如氣瓶抵用券、潛水行程抵用券、潛水商品抵用券或其他商品，以求推廣潛水淨海任務。

    今日由台灣海洋大學教授曹校章領軍的淨海團隊，前進離島澎湖，與澎湖淨海前哨站海洋途徑、澎湖科技大學合作，組成20人潛海戰將在馬公山水漁港旁進行淨海，經過40分鐘潛水作業，淨出82.8公斤垃圾，除了常見的寶特瓶、玻璃瓶之外，還有金爐、錨及冰箱等船用及家用垃圾。

    澎湖首次潛水淨海活動，在馬公山水漁港舉行。（台灣海洋大學提供）

    澎湖首次潛水淨海活動，在馬公山水漁港舉行。（台灣海洋大學提供）

    山水漁港潛水淨海垃圾，琳瑯滿目種類繁多。（台灣海洋大學提供）

    山水漁港潛水淨海垃圾，琳瑯滿目種類繁多。（台灣海洋大學提供）

    海底垃圾也有船錨，可見船用及家用垃圾占大宗。（台灣海洋大學提供）

    海底垃圾也有船錨，可見船用及家用垃圾占大宗。（台灣海洋大學提供）

    潛水淨海活動更具專業性，需要專業人員進行潛水。（台灣海洋大學提供）

    潛水淨海活動更具專業性，需要專業人員進行潛水。（台灣海洋大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖群島持續海廢監測與調查 搶救地球長期抗戰
    2021/08/19 16:12

    澎湖群島持續海廢監測與調查 搶救地球長期抗戰
    野柳地質公園辦海廢藝術創作坊 28日免費報名參與
    2021/08/15 20:35

    野柳地質公園辦海廢藝術創作坊 28日免費報名參與

    華麗卡司助陣 漫威尚氣全新武打鉅作
    台南鯤鯓海岸淨灘 海廢藝術創作賦新生命、引反思
    2021/08/15 19:33

    台南鯤鯓海岸淨灘 海廢藝術創作賦新生命、引反思
    兇狠圓軸蟹與盪鞦韆海洋泡泡... 澎湖中屯國小添新地景
    2021/08/13 10:15

    兇狠圓軸蟹與盪鞦韆海洋泡泡... 澎湖中屯國小添新地景
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播