最美區間車一卡通最後搶購機會 台鐵局：9/3再推2800組

最美區間車一卡通最後搶購機會，台鐵局表示，9月3日再推2800組。（圖：台鐵局提供）

2021/08/31 10:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵「EMU900型立體造型一卡通」日前於台鐵夢工場網路商店獨賣時，創下46秒即完售的秒殺紀錄，台鐵局表示，呼應民眾熱烈期待，將與一卡通公司再協調加碼代銷2800組，同步開放台鐵門市和網路商店分流銷售，這波限量售完為止，絕版不再製作。

台鐵局表示，這次EMU900型立體造型一卡通，將於9月3日上午10點30分起同步開賣，每人每次限購3組。台鐵夢工場台北店150組、台北2號店150組、松山店150組、南港店150組、花蓮店150組、台東店150組、台鐵夢工場網路商店1150組；台鐵便當台中店300組、高雄販賣台300組、板橋販賣台150組。

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另外，民眾於台鐵夢工場網路商店購買，可於9月30日前享加購優惠，以優惠價格購買EMU900系列造型毛巾、筆袋、隨身碟64G、口罩套、領帶、T恤、微型積木、背心、造型水、立體拼木等商品，加購商品每筆訂單每項限加購6個。

台鐵EMU900型立體造型一卡通，除精緻車型設計造型外，使用票卡感應刷卡或儲值時，車頭LED燈還會亮燈，相當具有特色。

最美區間車一卡通最後搶購機會，台鐵局表示，9月3日再推2800組。（圖：台鐵局提供）

最美區間車一卡通最後搶購機會，台鐵局表示，9月3日再推2800組。（圖：台鐵局提供）

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