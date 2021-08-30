金門普發5000元紓困金 首波3.3萬人今天入帳

金門縣政府開始發放第1波5000元紓困金，估計有3萬3千人受惠。（金門縣政府提供）

2021/08/30 21:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天開始發放第1波紓困金，紓困的對象是4大弱勢族群，每人5000元現金已直接匯入當事人戶頭，估計有3.3萬人受惠。

縣府表示，除了4類弱勢族群，其餘鄉親可從9月1日起至9月30日止，透過郵寄、紙本或由網路線上申請；其中在「金門縣110年紓困申請」線上申請部分，縣府預計從9月6日起開放，目前該網站僅開放查詢是否已經入帳，申請部分還未開放。

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金門縣府發放給每位縣民5000元紓困金，第1波發放的4類弱族群包括符合申請金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金、金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金、金門縣身心障礙者居家生活津貼、身心障礙者生活補助者，縣府基於這4類原即有當事人帳戶等相關資料，已在8月30日完成入帳。

除了發給每位縣民5000元紓困金，金門縣府並將視疫情的發展規畫3000元振興券，屆時也將搭配100元的小面額使用。

縣長楊鎮浯說，規畫中3000元的振興券是不需要民眾再花錢購買，時間的安排上，目前還在做內部的研議，主要是觀察整個疫情控制的情況。

楊鎮浯說，推出振興券是希望活絡經濟，帶動消費行為，必須在疫情相對和緩才發放振興券，如果是在疫情嚴峻的時候，不希望鄉親出門，也就不適合做振興券的發放。

縣府表示，請民眾留意紓困金申請時限，詳細申請方式可參閱縣府公告：https://reurl.cc/dGRoKD，或電洽縣府民政處（082）325640。

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