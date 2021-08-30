防疫放寬！雙鐵即起載客上限增至8成 台鐵觀光列車可飲食

交通部今（30日）宣布，即日起部分防疫措施放寬，包括台鐵、高鐵雙鐵載客上限從原本7成提高到8成。（資料照，本報合成）

2021/08/30 19:37

〔記者陳心瑜／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情二級警戒延長至9月6日，交通部今（30日）宣布，即日起部分防疫措施放寬，包括台鐵、高鐵雙鐵載客上限從原本7成提高到8成；雙鐵車站尚未驗票的「非付費區」在維持社交距離下開放飲食；高鐵、台鐵車廂內原則上仍不開放飲食，僅台鐵觀光列車（如環島之星、鳴日號）有條件開放。

交通部說明，維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求下，以現行防疫管理措施，再進一步鬆綁及調整。交通部所轄國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，持續依照指揮中心訂頒之「餐飲業防疫管理措施」及地方政府相關規定辦理。

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其他鬆綁及調整措施如下： 一、國家風景區：

（一）在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後佩戴口罩下，得從事游泳及衝浪，因地制宜配合地方政府調整防疫措施。

（二）合法業者於符合規定情形下，得從事帶客潛水活動（包含水肺潛水、自由潛水及浮潛），並因地制宜配合地方政府調整防疫措施。

（三）室內更衣室：改採單一出入口，容留量為承載人數之50%，並採實聯制、更衣全程戴口罩、出入口量測體溫、使用完立即専人清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。

（四）室外淋浴設備：採實聯制、淋浴前後戴口罩、專人定時清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。

二、觀光遊樂業：

（一）滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施為有條件開放，使用設施結束後應立即上岸戴上口罩，分時段管制，且定期於分時段之間清消，並依照指揮中心規範或各地方政府規定辦理。

（二）游泳池為有條件開放，依照教育部「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」或各地方政府規定辦理。

三、台鐵：

（一）觀光列車有條件開放飲食。

（二）對號列車限制發售座位數從7成調為8成。

（三）車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。

四、高鐵：

（一）列車發售座位數從7成調為8成。

（二）車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。

五、遊覽車：

（一）二級疫情警戒期間，作為交通車使用之遊覽車乘車人數以核定座位數並固定座位為原則。

（二）麥克風設備限隨車服務人員說明講解使用，使用後應清潔消毒。

交通部指出，考量國內疫情趨緩穩定，並持續維持二級警戒情況，為讓民眾生活逐步朝回復正軌方向前進，在維持基本防疫管制作為下，交通部配合民眾生活需求，再調整鬆綁相關措施，後續亦將持續關注疫情發展及配合指揮中心各項指引規定滾動檢討。

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交通部宣布即日起放寬相關防疫措施，包括觀光列車可有條件開放飲食，圖為觀光列車鳴日號吧台車廂站立桌一桌限一人示意。（雄獅旅遊提供）

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