三峽2確診者曾回台東引恐慌 縣衛生局：都不在可傳染期

台東縣衛生局長黃明恩（左）表示，三峽2案的足跡皆不是在中央規定的可傳染期來到台東。（資料照，取自臉書直播）

2021/08/30 18:11

〔記者陳賢義／台東報導〕新北市三峽家庭群聚確診者案16072、16080，本月曾先後返回台東老家探視親人，引發民眾恐慌，質疑台東縣政府未依規定及早公布是否有隱情；台東縣衛生局長黃明恩表示，2案的足跡皆不是在中央規定的可傳染期來到台東，經新北通報後為慎重起見，已完成確診者探視親屬PCR篩檢，皆為陰性。

縣衛生局表示，有關新北三峽群聚案，其中案16072、案16080有曾到台東足跡，隨即展開疫調，案16072為13日（發病前第15天）坐夜班火車到達台東親友家，14日待在住家未出（發病前第14天），而15日（發病前第13天）早上10點開車載案16080返新北， 2個案在台東的期間雖然不是中央流行疫情指揮中心規定的可傳染期，但得知後為求慎重起見，仍立即連繫個案居住台東親友進行PCR篩檢，採檢結果出爐皆為陰性，同時要求必須進行自我健康管理7天。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，依中央規定可傳染期界定為個案有症狀則依發病日往前推3日，如無症狀則依採檢日往前推3日為依據，這次三峽群聚案中，2案有台東足跡者皆不是在中央規定的可傳染期來到台東，民眾切勿過度恐慌。疫情期間，正確配戴口罩、做好個人防疫工作才能徹底杜絕疫情傳染。

衛生局長黃明恩表示，經新北通知為了慎重起見已完成確診者探視親屬PCR篩檢，個案從新北坐火車來台東，晚上10點到，又開車回去新北，因此等結果出來才發布，台東親友須自主健康管理7天。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法