三峽家庭群聚1傳9 區長：獲報第一時間已清消

侯友宜建議，這類型屬於舊案，未來可能也還會再有，中央要趕緊建立一套處理機制。（截取自侯友宜臉書）

2021/08/29 16:22

〔記者邱書昱／新北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增13例，其中，新北市三峽家庭群聚10人確診最多，新北市長侯友宜下午表示，這個家庭同住有12人，當初是40歲的男子於27日到醫院照胃鏡，採檢過程中發現感染，並且依照中央規定擴大採檢家人，CT值結果都相當高；他也建議中央要研擬機制，處理類似的舊案。

侯友宜表示，這名40歲男性採檢的CT值為31，研判不具有傳染力，但按照規定仍要擴大採檢家人，這才發現同住的12人，有10位都有感染，包含他的妻子、2位女兒、2位兒子，以及同住妻子的妹妹、妹夫、外甥、外甥女都感染，僅有一名外甥及妹妹友人PCR為陰性。

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侯友宜說，由於CT值都介於29到38之間，不具有傳播力，且都沒有症狀，但市府仍會擴大匡列、採檢。

據了解，這起家戶感染是位於三峽老城區，並非北大特區，當地里長透露，這戶是在2年前搬來，較少和周邊鄰居有互動。三峽區長周晉平表示，接獲通知後第一時間已進行清潔消毒。

新北市衛生局補充，該名40歲男子的CT值31，感染源疫調中，而同住的妻子CT值為35、2名女兒CT值32及29、2名兒子CT值36及32。妻子的妹妹CT值38、妹夫CT值34、外甥CT值38、外甥女CT值33。

由於這起家戶群聚的子女有就讀國小、國中、高中，侯友宜也建議中央，這類型屬於舊案，未來可能也還會再有，中央要趕緊建立一套處理機制，以面對即將開學及社會經濟的衝擊。

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三峽區公所獲報後立即清消。（記者邱書昱攝）

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