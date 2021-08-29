新北三峽群聚案均無症狀 侯友宜籲中央訂新機制

三峽家庭群聚案關係圖。（圖由新北市政府提供）

2021/08/29 16:15

〔記者林欣漢、邱書昱／新北報導〕新北市今天新增11例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例，其中10例是三峽同住家人的群聚感染，另1例是板橋大遠百個案，新北市長侯友宜說，最近的確診者幾乎都是舊案，卻仍要依規定匡列隔離，希望中央針對這種情況，能儘速建立新機制。

侯友宜說，三峽這個家庭12人同住，有10人確診，案16072為1名爸爸，近期因胃痛安排胃鏡檢查，前天到醫院時採檢陽性，昨天匡列他的家人，事先均無症狀，Ct值幾乎都大於30，不具傳播力，判斷是舊案沒有傳染力，市府仍高規格面對擴大匡列採檢，共匡列接觸者364人，以及居家隔離60人，目前皆為陰性。

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侯友宜指出，新北市最近的確診個案，幾乎都是就醫採檢PCR陽性，結果Ct值大於30，是沒有傳染力的舊案，難以追查感染源，但是依中央目前的指引，仍要列為確診個案，加以匡列、隔離，這對經濟、生活、教育都會有一定的影響。

侯友宜說，光是這件三峽家庭群聚案，就有國中、小及高中生，開學在即，如果這樣就要讓學校停課，一定會有影響，在國內發生社區感染後，這種隱性的感染者，被發現的機會比較高，希望中央針對這種情況，能儘速建立一套處理流程。

衛生局指出，三峽家庭群聚案確診的是案16072和他妻子、4名子女，以及同住的妻子妹妹、妹夫及2名子女，最早發現的是案16072，他於6月16日至7月1日住院，住院期間採檢均呈陰性。前兩天因為要做腸胃鏡侵入性檢查，PCR篩檢確診陽性，之後才找出相關的密切接觸者有家庭群聚的情形。

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新北市長侯友宜說，三峽這10人均無症狀，Ct值幾乎都大於30，研判是舊案沒有傳染力。（記者林欣漢攝）

新北市29日公布2名確診者足跡。（圖由新北市政府提供）

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