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    獨家》國旅券限旅行社挨批 交部討論開放旅宿遊樂園

    國旅券擬擴大適用範圍。（資料照）

    國旅券擬擴大適用範圍。（資料照）

    2021/08/30 15:59

    〔記者陳心瑜／台北報導〕因應五倍券發放，交通部規劃推出120萬份面額1千元的「國旅券」，於單一平台抽籤，按原先規劃，限制「透過旅行社」購買「過夜」產品如國內旅行團或機加酒自由行等，遭質疑不好用。交通部今回應，使用方式仍未定案，今天也會討論國旅券是否不限制旅行社，民眾將可以自由運用於旅館、民宿以及遊樂園。

    交通部表示，因為民眾反應國旅券只能用於旅行社，很不好用，而旅館公會也希望可直接用在旅宿。

    上週國旅券初步規劃出爐後，引發旅行業者質疑恐難以發揮效益，交通部長王國材則說，已指示觀光局長張錫聰今天下午2點邀集業者開會討論。

    觀光局初步規劃投入20億元振興旅行業，12億元用於發行120萬份的國旅券，8億將做為激勵金。

    旅行商業同業公會理事長蕭博仁認為，國旅券效益恐怕不比安心旅遊補助、秋冬旅遊補助，不應採抽籤，應針對有意願出遊的民眾補助、針對旅行團補助，才有意義。

    靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰認為，國旅券採數位、限量線上抽籤方式，加上小型旅行社行銷經費不足，可能會讓國旅券都流向OTA（Online Travel Agent）如KKDAY、KLOOK、ezTravel易遊網等。

    黃正聰分析，國旅券以及激勵金的20億元預算，若搭配五倍券使用時程，6個月投入共20億元、平均每個月3億多元，相比2019年前每個月333億元的產值，根本不夠，「有點委屈」。

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