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    接種2劑BNT疫苗仍確診！ 北市個案曾至5縣市

    今日一口氣新增13例本土個案。（圖由指揮中心提供）

    今日一口氣新增13例本土個案。（圖由指揮中心提供）

    2021/08/29 16:20

    〔記者蔡思培／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續2天零確診後，今新增13例，其中11例在新北市，2例在台北市。其中1人曾在美國打過兩劑BNT疫苗，7月底入境台灣時PCR為陰性，但8月28日要回美國前PCR卻是陽性。個案還到過花蓮、宜蘭、基隆、新北、桃園等5縣市。

    衛生局表示，今天新增2位本土個案分別位於中山區、北投區，1男1女，年齡介於20至50歲，2人感染源都不明，還在釐清中。其中1個案16087曾於5、6月在美國打過BNT疫苗，個案於7月23日從美國入境，入境前、8月5日居家檢疫期滿前PCR都是陰性，因此居檢期滿回到社區生活。但個案8月28日要回美國前自費採檢，PCR卻是陽性。

    衛生局表示，這位個案Ct值36，風險低。但個案確診前14天除到過台北市餐飲店、公共場所，還到過花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市等5外縣市。北市已通知北市業者進行清潔消毒，請工作人員自我健康監測，並請外縣市衛生局進行疫調。

    衛生局表示，16087曾到過台北市甜點店、拉麵店，目前已匡列8人居家隔離，並擴大採檢35人，共有43人要採檢，目前已完成21人採檢，3人為陰性，其他人結果尚未出爐。

    衛生局表示，針對另一位新增本土案例16077，目前已匡列接觸者4人採檢，其中1人陰性，3人還在追蹤中，這位個案足跡單純，衛生局表示，若有可公布足跡，會盡快公布。

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