看見台灣！仁愛鄉中原部落災後新增崩塌地 出現台灣地圖

凱米颱風肆虐過後，南投縣仁愛鄉互助村中原部落對面山壁新增崩塌地，輪廓神似台灣地圖。（圖由張大偉提供）

2024/07/30 10:11

〔記者佟振國／南投報導〕神奇！凱米颱風肆虐後，南投縣仁愛鄉互助村中原部落的山壁竟出現神似台灣地圖的崩塌地，更奇妙的是不僅輪廓像台灣，崩塌處中央甚至高於其他地方，宛如護國神山中央山脈，吸引不少民眾拍照分享討論。

凱米颱風侵襲，為南投縣山區帶來3天的豪大雨，導致道路邊坡坍方落石，山坡地也出現不少的新增崩塌災害，仁愛鄉中原部落相隔北港溪對面山壁出現新的大型崩塌地，民眾發現輪廓就像是一個大番薯，頭尾較尖細，中間較寬，宛如台灣的形狀。

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居民仔細觀察，還發現崩塌區域中的岩石有高低起伏，中間突出的長條狀節理，就像是台灣的護國神山中央山脈，直呼太神奇，不少人拍照分享，但崩塌地確實不安全，也非好事，還是得注意後續狀況，避免災害擴大。

前中原社區發展協會理事長張大偉說，其實這已經是部落出現第2個台灣形狀的崩塌了，據部落耆老的說法，第1個像台灣的崩塌是人為造成，當時日治時期2戰期間，美軍空襲，將山炸出一個台灣造型的崩塌地，隨著年代久遠，草木增生，形狀已有大幅改變，沒想到這次風災後部落又出現「新台灣」。

仁愛鄉互助村中原部落新增崩塌地神似台灣，中間的突起的岩石節理，也像是護國神山中央山脈。（圖由張大偉提供）

仁愛鄉中原部落早年曾遭美軍空襲，將山壁炸出大片崩塌，外觀一度神似台灣，但經過多年已有大幅改變。（圖由張大偉提供）

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