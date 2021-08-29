「訂製西裝說」遭批是晉惠帝 陳時中：形容不好就忘了吧

BNT疫苗外盒印有「復必泰」，瓶身上有「復星醫藥」等中文字樣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以「訂製西裝」比喻，卻遭國民黨立委蔣萬安批評是現代版的晉惠帝，陳時中今日回應，若形容不好，感到抱歉，「大家就把它忘了吧！」（指揮中心提供）

2021/08/29 15:38

〔記者林惠琴／台北報導〕為了讓民眾盡快打到疫苗，中央流行疫情指揮中心搶到一批原本要送到中國的輝瑞／BNT疫苗，外盒印有「復必泰」，瓶身上有「復星醫藥」等中文字樣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以「訂製西裝」比喻，卻遭國民黨立委蔣萬安批評是現代版的晉惠帝，陳時中今日回應，若形容不好，感到抱歉，「大家就把它忘了吧！」

針對即將來台的輝瑞／BNT疫苗外盒印有「復必泰」，瓶身上有「復星醫藥」等中文字樣，與原先政府規劃的要求不同，但由於是BNT原廠出貨，基於加快國內保護力，我國政府與民間仍積極爭取這批貨源。

請繼續往下閱讀...

對此，陳時中在接受廣播節目採訪時表示「訂製西裝一定有希望的樣式、標籤，但冬天沒衣服還是要穿」，卻遭到蔣萬安批評過去有晉惠帝何不食肉糜，現今有陳時中看到人民渴求疫苗卻要人民再等，認為陳時中的說法是現代版的晉惠帝。

對此，陳時中今日回應，自己當然不是晉惠帝，針對訪問中的言詞，若大家覺得這樣的形容不好，感到抱歉，「大家就把它忘了吧！」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法