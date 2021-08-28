堵非洲豬瘟 環保署長訪視廚餘處理廠
〔記者洪美秀／新竹報導〕國內爆發首宗走私非洲豬瘟肉製品流入市面事件，為防堵養豬場淪陷，農委會宣布未來1個月（9月1日到9月30日）禁止廚餘養豬，環保署長張子敬今天下午到竹市視察廚餘處理方式，強調會邀集各縣市環保局召開應變會議，不會改變原來廚餘收運方式，但各縣市務必2天內完成相關應變整備，確保民眾、餐廳、機關學校及廚餘清運業者的廚餘能妥善清運處理。
新竹市環保局表示，為避免影響民眾回收習慣，竹市機關、學校、餐廳、旅館等單位，將維持廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，再由其運送到環保局指定地點、免費處理。竹市廚餘處理已備妥機具、人力，協助單位清運廚餘；而高效廚餘處理廠每日量能可從12公噸提升到18公噸；且會安裝傾倒廚餘及清桶設施，並提供人力協助倒桶作業，確保竹市廚餘清運處理不受影響。
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副市長沈慧虹表示，此次短期禁止廚餘養豬，竹市有181家機關、學校、餐廳、旅館等單位受影響，目前已規劃個別通知收集廚餘的廚餘養豬場或廚餘清運業者，要求維持原收集清運模式，並將收受的廚餘送到環保局指定地點，有問題可電洽：03-536-8920#4024。
環保局提醒，請民眾、餐廳、機關學校配合惜食、減量、剩食打包，並將廚餘瀝乾後排出，在疫情期間切勿把來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理。否則將依《廢棄物清理法》第46條，可處1年以上、5年以下徒刑，得併科最高1500萬元罰金。
若在養豬場看到廚餘在現場，將依《動物傳染病防治條例》第28條，處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，若仍使用廚餘餵豬，則依《飼料管理法》第20條，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，可依次加重處罰，民眾檢舉，獎金最高120萬元。
張子敬也視察環保局廚餘優化處理設備運轉情形，包括每天可處理12公噸以上的家戶廚餘，是全國第一座科技化廚餘處理廠，除處理速度快、廠區乾淨，也對社區環境最友善，面對非洲豬瘟的侵襲，廚餘處理是未來重要議題，環保署會大力推廣。
張子敬表示，面對非洲豬瘟的侵襲，廚餘的優化和除臭處理是重要議題，透過科技化高效廚餘廠的運作，可讓廚餘成為循環經濟一環，環保署未來會推廣到全國。
竹市這座廚餘廠改建自浸水掩埋場內舊有的廚餘廠，每天廚餘處理量約12公噸，有2台廚餘前處理設備、6台高效廚餘處理設備、廢水收集系統、異味防制系統等設備，利用好氧的微生物快速消化易腐廚餘，減少臭味，也能循環利用。