堵非洲豬瘟 環保署長訪視廚餘處理廠

環保署長張子敬今天下午視察竹市廚餘分解優化處理、籲各縣市禁廚餘養豬速提應變措施防堵非洲豬瘟。（記者洪美秀攝）

2021/08/28 17:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕國內爆發首宗走私非洲豬瘟肉製品流入市面事件，為防堵養豬場淪陷，農委會宣布未來1個月（9月1日到9月30日）禁止廚餘養豬，環保署長張子敬今天下午到竹市視察廚餘處理方式，強調會邀集各縣市環保局召開應變會議，不會改變原來廚餘收運方式，但各縣市務必2天內完成相關應變整備，確保民眾、餐廳、機關學校及廚餘清運業者的廚餘能妥善清運處理。

新竹市環保局表示，為避免影響民眾回收習慣，竹市機關、學校、餐廳、旅館等單位，將維持廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，再由其運送到環保局指定地點、免費處理。竹市廚餘處理已備妥機具、人力，協助單位清運廚餘；而高效廚餘處理廠每日量能可從12公噸提升到18公噸；且會安裝傾倒廚餘及清桶設施，並提供人力協助倒桶作業，確保竹市廚餘清運處理不受影響。

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副市長沈慧虹表示，此次短期禁止廚餘養豬，竹市有181家機關、學校、餐廳、旅館等單位受影響，目前已規劃個別通知收集廚餘的廚餘養豬場或廚餘清運業者，要求維持原收集清運模式，並將收受的廚餘送到環保局指定地點，有問題可電洽：03-536-8920#4024。

環保局提醒，請民眾、餐廳、機關學校配合惜食、減量、剩食打包，並將廚餘瀝乾後排出，在疫情期間切勿把來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理。否則將依《廢棄物清理法》第46條，可處1年以上、5年以下徒刑，得併科最高1500萬元罰金。

若在養豬場看到廚餘在現場，將依《動物傳染病防治條例》第28條，處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，若仍使用廚餘餵豬，則依《飼料管理法》第20條，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，可依次加重處罰，民眾檢舉，獎金最高120萬元。

張子敬也視察環保局廚餘優化處理設備運轉情形，包括每天可處理12公噸以上的家戶廚餘，是全國第一座科技化廚餘處理廠，除處理速度快、廠區乾淨，也對社區環境最友善，面對非洲豬瘟的侵襲，廚餘處理是未來重要議題，環保署會大力推廣。

張子敬表示，面對非洲豬瘟的侵襲，廚餘的優化和除臭處理是重要議題，透過科技化高效廚餘廠的運作，可讓廚餘成為循環經濟一環，環保署未來會推廣到全國。

竹市這座廚餘廠改建自浸水掩埋場內舊有的廚餘廠，每天廚餘處理量約12公噸，有2台廚餘前處理設備、6台高效廚餘處理設備、廢水收集系統、異味防制系統等設備，利用好氧的微生物快速消化易腐廚餘，減少臭味，也能循環利用。

新竹市副市長沈慧虹說明新竹市禁止廚餘養豬後的廚餘處理清運應變措施，將維持原清運方式再由環保局統一處理。（記者洪美秀攝）

新竹市有全國第一座科技化的廚餘優化去臭處理設備，可減少廚餘臭味並循環再利用。（記者洪美秀攝）

新竹市有全國第一座科技化的廚餘優化去臭處理設備。（記者洪美秀攝）

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