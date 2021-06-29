苗縣連3天+0 67歲染疫婦逝世成首例

苗縣連3天+0，不過出現首例確診者逝世。（苗栗縣府提供）

2021/06/29 15:12

上稿時間：14:34

更新時間：15:12（新增死者房東、房東姪女案號）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕依中央流行疫情指揮中心今日通報資料，苗栗縣政府指出，今天確診數「+0」，已經連續3天無確診案例。不過，苗栗縣政府表示，1名家住後龍鎮的確診67歲婦人，不幸於27日逝世。

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苗栗縣政府說，該名婦人為案13247、獨居，與確診女房東（案11485）接觸後，於15日確診；房東姪女任職爆發群聚感染的電子廠，其也確診（案11053）。此個案13日時因咳嗽、發燒、收治於縣內負壓隔離病房，26日出現呼吸急促、肺炎加劇症狀，緊急轉到急重症責任醫院治療，但27日因血氧下降導致呼吸困難、插管急救無效後，宣布死亡。

另外，苗栗縣政府說明，7月1日中央將撥入的1萬4000劑莫德納疫苗，將開放第1至6類、第8類（本次優先75歲以上長者及孕婦施打），及已接種莫德納第1劑鄉親施打，預計7月2日起，於18鄉鎮市衛生所、社區接種站及各合約醫療院所開打。至於第7類，為中央專案統一配發，故無列入其中。

不過，鄉親務必注意，接種疫苗時請等待村里長或村里幹事依分里別、分時段通知後再依約定時間，前往指定地點施打疫苗。

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圖為苗栗縣莫德納疫苗接種日期表。（苗栗縣府提供）

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