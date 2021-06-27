「疫情最大熱區」原未設大型接種站 苗縣府稱衛生所「各有考量」

疫情最大熱區一開始未設大型接種站，苗縣府，衛生所自有考量。圖為接種畫面。（記者蔡政岷攝）

2021/06/27 17:55

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮為爆發電子廠外籍移工武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案例源頭，確診數量大於其他鄉鎮市之和。但縣議員黎煥強發現，竹南鎮一開始疫苗接種率16.9%遠低於鄰近頭份市78.6%以及其他大型鄉鎮市。苗栗縣政府表示，一開始因各衛生所主任各有考量所致。黎煥強批評，苗栗縣府身為主管機關，不該把責任甩鍋給衛生所。

苗栗縣秘書長陳斌山表示，他得知此事後，也責成苗栗縣府衛生局需撥補經費，畢竟租借場地以及協助施打疫苗人員都需要經費，目前也已於竹南設置大型接種站，未來陸續有疫苗撥下，縣府會改進，為了防疫縣府一定會找錢補足，希望大家踴躍施打。

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另外，苗栗縣政府衛生局指出，現在都會全力支援各衛生所，不會有類似問題發生。而黎煥強資料確實因原本竹南僅在衛生所施打，未設置大型接種站，頭份市一天可消化的量竹南鎮可能需4天才完成，至於為何竹南確診數最多卻未在一開始設大型接種站，苗栗縣衛生局表示，應是各衛生所自有考量。

黎煥強指出，一開始想了解施打情形向衛生局調資料，卻受到推託，他只能從個別衛生所逐一打電話去問，竹南鎮一開始接打率低主因是沒設置大型接種站，而竹南鎮不敢設置是因為經費沒著落，不敢隨意設置，希望衛生局後續能改善。

黎煥強指出，防疫優先，但是縣府在疫苗施打前未妥善規劃，而縣府除預備金、醫療作業基金，近期更開始公開募款，竟會出現相關狀況，讓人無言。

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