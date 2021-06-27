為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「疫情最大熱區」原未設大型接種站 苗縣府稱衛生所「各有考量」

    疫情最大熱區一開始未設大型接種站，苗縣府，衛生所自有考量。圖為接種畫面。（記者蔡政岷攝）

    疫情最大熱區一開始未設大型接種站，苗縣府，衛生所自有考量。圖為接種畫面。（記者蔡政岷攝）

    2021/06/27 17:55

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮為爆發電子廠外籍移工武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案例源頭，確診數量大於其他鄉鎮市之和。但縣議員黎煥強發現，竹南鎮一開始疫苗接種率16.9%遠低於鄰近頭份市78.6%以及其他大型鄉鎮市。苗栗縣政府表示，一開始因各衛生所主任各有考量所致。黎煥強批評，苗栗縣府身為主管機關，不該把責任甩鍋給衛生所。

    苗栗縣秘書長陳斌山表示，他得知此事後，也責成苗栗縣府衛生局需撥補經費，畢竟租借場地以及協助施打疫苗人員都需要經費，目前也已於竹南設置大型接種站，未來陸續有疫苗撥下，縣府會改進，為了防疫縣府一定會找錢補足，希望大家踴躍施打。

    另外，苗栗縣政府衛生局指出，現在都會全力支援各衛生所，不會有類似問題發生。而黎煥強資料確實因原本竹南僅在衛生所施打，未設置大型接種站，頭份市一天可消化的量竹南鎮可能需4天才完成，至於為何竹南確診數最多卻未在一開始設大型接種站，苗栗縣衛生局表示，應是各衛生所自有考量。

    黎煥強指出，一開始想了解施打情形向衛生局調資料，卻受到推託，他只能從個別衛生所逐一打電話去問，竹南鎮一開始接打率低主因是沒設置大型接種站，而竹南鎮不敢設置是因為經費沒著落，不敢隨意設置，希望衛生局後續能改善。

    黎煥強指出，防疫優先，但是縣府在疫苗施打前未妥善規劃，而縣府除預備金、醫療作業基金，近期更開始公開募款，竟會出現相關狀況，讓人無言。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    提高疫苗施打率 苗縣擬與診所簽約
    2021/06/27 14:41

    提高疫苗施打率 苗縣擬與診所簽約
    全台確診地圖》基隆首+0 台南亮警訊
    2021/06/27 14:36

    全台確診地圖》基隆首+0 台南亮警訊

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    竹南12處公有停車場納入道路範圍 7/1起取締違規
    2021/06/26 18:14

    竹南12處公有停車場納入道路範圍 7/1起取締違規
    京元電外籍移工遷返 議員爆宿舍「持續違法使用」
    2021/06/26 15:08

    京元電外籍移工遷返 議員爆宿舍「持續違法使用」

    兼顧領息雙收益策略
    苗縣台電退休確診男感染源難釐清 再匡列6人、啟動社區快篩
    2021/06/26 14:45

    苗縣台電退休確診男感染源難釐清 再匡列6人、啟動社區快篩
    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導
    2021/06/26 12:42

    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 15:37

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 09:12

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 09:10

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    台南爆增8例為家族群聚感染 足跡有安南區市場、全聯等多地
    2021/06/27 15:32

    台南爆增8例為家族群聚感染 足跡有安南區市場、全聯等多地

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播