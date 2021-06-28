善會循環！女童獲奮發向上獎 領到獎金買漢堡贈防疫英雄

謝沂鈞（右3）一拿到獎金，立刻跟二林原斗小玲愛心團一起買漢堡、咖啡等，送給當地派出所、消防隊等防疫前線人員。（記者陳冠備翻攝）

2021/06/28 20:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮育德國小畢業生謝沂鈞出身單親貧困家庭，成長過程受到不少社會資源幫助，她也相當爭氣連2年獲得教育部總統教育獎奮發向上獎殊榮，今早她前往學校領獎，拿到獎金後竟馬上衝去最喜愛的早餐店買50份漢堡，原來是要送給二林衛生局、消防隊及派出所等單位，為防疫前線的醫護警消們打氣，取之社會用之於社會精神令人感動。

全國疫情進入三級警戒，人跟跟之間減少接觸，而民間送暖卻未停歇，各地興起集資贈送防疫物資、茶點咖啡等，給第一線防疫的醫護、警消人員，熱愛參與公益的謝沂鈞得知，二林原斗小玲愛心團準備贊助愛心咖啡，立刻跟媽媽商量要把部分獎金捐出合資購買，暖心善舉馬上獲得支持。

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謝沂鈞說，從小常跟媽媽參與公益，覺得愛心就是有錢出錢，有力出力，去年第一次得到奮發向上獎時，認捐了二林鎮公所愛心路燈1000元，是第一次靠自己力量捐錢，覺得很有成就感，這一次又得獎，毫不猶豫立刻花1750元買50份最愛吃的漢堡給大家，希望盡綿薄之力，力挺防疫前線。

「做一個手心朝下的人！」謝沂鈞媽媽說，沒能力讓女兒補習，沂鈞只能接受YMCA課後照顧服務，也沒錢學音樂，她就努力在學校社團學樂器，並同時將學習付諸生活上，她在班上擔任數學小老師，參加公益有缺表演者，她就第一個上台。

謝沂鈞媽媽也說，從小教導小孩要回饋社會，其實這次獲獎前，沂鈞就表示想將快壞掉的手機更換，結果領到獎金後，竟立刻跑去買漢堡送給大家，對於她急於助人的精神感到驕傲也心疼。

育德國小畢業生謝沂鈞（右）從二林鎮長蔡詩傑（左）手上獲頒教育部總統教育獎奮發向上獎殊榮。（記者陳冠備翻攝）

謝沂鈞去年第一次得到奮發向上獎，便認捐了二林鎮公所愛心路燈1000元。（二林鎮公所提供）

彰化縣二林鎮育德國小畢業生謝沂鈞（中）獲得教育部總統教育獎奮發向上獎，拿到獎金不是去慶功，而是立刻跑去買50份最愛的漢堡，送給防疫前線的醫護警消們打氣。（記者陳冠備攝）

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