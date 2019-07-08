主動照顧癌父 小一生陳芯卉獲教部奮發向上獎

2019-07-08 10:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉蓬萊國小六年級學生章羽珊出身單親家庭，家中經濟僅靠低收入補助支撐，她一肩扛起照顧病父的重擔，並屢次在田徑場上跑出佳績，用樂觀態度克服生命逆境，獲選為苗栗縣唯一教育部總統教育獎得主；此外，新港國中小學一年級學生陳芯卉，父親罹癌治療時期，幫忙整理家務，認真學習，榮獲奮發向上獎殊榮。

苗栗縣長徐耀昌今天接見表揚，頒發兩人獎助學金，徐耀昌指出，陳芯卉獲推薦參加總統教育獎，因全國有352參加、161人參加複選，最終56人獲獎，國小學生僅18位獲獎，芯卉雖因競爭激烈，並未獲獎，但因表現優異，獲教育部擇優頒發奮發向上獎殊榮，這兩位學生翻轉逆境，向上成長的故事，更是學子們正向學習的典範。

賽夏族的章羽珊自幼父母離異，靠著父親打零工及低收入撐起一家4口，半年前父親又因猛爆型肝炎重病住院，面對生命接踵而來的難題，章羽珊不斷勉勵自己「不能被打倒」，兼顧學業也照顧病父，用樂觀態度克服生命逆境，感動全校師生。

章羽珊今年將成為南庄國中新生，她希望帶著這份榮耀，逐夢成為田徑國手，翻轉人生。羽珊的父親章文海也陪同愛女一同受獎，他說，未來會照顧好自己，讓全家過得更好。

即將升小二的陳芯卉先天弱視，為低收入家庭，母親黃惠雯在苗栗縣政府以工代賑，父親罹癌期間，當時才小一的芯卉，卻會主動照顧爸爸，幫爸爸按摩、清洗灌食針筒，也幫忙整理家務，在校仍認真學習，準時完成功課，常主動詢問老師是否需要幫忙，如果同學有困難，也會主動伸出援手，在班上人緣很好，直到父親病逝，班上學生才知她遭逢這麼大的變故。

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