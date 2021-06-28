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    戴口罩與秘魯返台阿嬤打招呼仍染疫？ 陳時中：疑有其他傳染源

    確診者指出，與從秘魯返台的阿嬤接觸時間很短，對方只是到家門口倒垃圾，彼此距離1至2公尺，打招呼都有戴口罩，結果仍被傳染。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不太可能路過就會染疫，可能有其他的傳染源或其他的可能性。（指揮中心提供）

    確診者指出，與從秘魯返台的阿嬤接觸時間很短，對方只是到家門口倒垃圾，彼此距離1至2公尺，打招呼都有戴口罩，結果仍被傳染。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不太可能路過就會染疫，可能有其他的傳染源或其他的可能性。（指揮中心提供）

    2021/06/28 17:55

    〔記者林惠琴／台北報導〕屏東出現印度變種病毒Delta的本土群聚感染事件，有確診者指出，與從秘魯返台的阿嬤接觸時間很短，對方只是到家門口倒垃圾，彼此距離1至2公尺，打招呼都有戴口罩，結果仍被傳染。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不太可能路過就會染疫，可能有其他的傳染源或其他的可能性。

    根據衛生單位連日疫調結果，秘魯返台的阿嬤在屏東居家檢疫期間，曾走到家門口放置垃圾，與1名鄰居相遇，該名鄰居後來也確診，指稱彼此距離1至2公尺，打招呼都有戴口罩，且迅速回屋。

    陳時中提到，過去打個照面，或是2個人擦身而過就傳染的故事，從去年聽到現在，但認為可能有其他的傳染源或其他的可能性。

    陳時中指出，到目前來講，以現在傳播力，即使是家戶內的侵襲率也沒有到百分之百，不太可能路過就會染疫，但還是建議隨時提高警覺，「路過一次是不會，但路過100次可能就會」。

    陳時中提到，從屏東調閱的監視器畫面，確實也沒有看到該名確診阿嬤在居家檢疫期間步出家門，因此這裡面到底怎麼形成傳播，需要更多資訊，才能確認事情。

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