台中有14人跟祕魯返台確診祖孫同班機 中市急篩全陰性

台中有14人跟祕魯返台確診印度變種病毒祖孫同機，中市急篩全陰性。（圖：市府提供）

2021/06/28 17:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診數再度+0，台中市長盧秀燕指出，是台中進入三級警戒後首次連續3日「嘉玲」但因印度變種病毒株Delta已入侵台灣，市府已迅速啟動「秘魯專案」，清查台中有14人與祕魯返國的確診祖孫同班機，全面進行PCR檢驗，結果均為陰性，血清也送中央檢驗中， 盧秀燕提醒，變種病毒來勢洶洶，提醒民眾持續遵守防疫，勿掉以輕心。

盧秀燕指出，台中連續3日「嘉玲」，有人說是警戒否要降級，她很擔心市民因此鬆懈，她強調，面對更嚴重且傳播力與殺傷力更強的病毒，台中降級及解封都是萬萬不可的事，台灣疫情並沒有穩定，「同島一命」，籲市民絕不能掉以輕心。

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另因民眾關心從秘魯同班機返台的乘客有沒有台中人及相關情況，她說，市府已啟動「秘魯專案」，經調查，與確診者同班機的乘客，有14人居住地在台中市，均已完成採檢，PCR皆為陰性，血清也送中央檢驗中，目前可請市民不要太擔心。她也強調，由於此波變種病毒傳染力很強，提醒市民仍要持續落實防疫，勿掉以輕心。

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